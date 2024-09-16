艾美獎｜《幕府將軍》創歷史 真田廣之稱帝澤井杏奈封后 (11:44)

日本資深男演員真田廣之（右圖）及曾演出《彈珠人生》的澤井杏奈（左圖），憑《幕府將軍》稱帝封后。（路透社）

第76屆艾美獎香港時間今早舉行頒獎禮，賽前獲最多提名的《幕府將軍》繼上周在創意艾美獎橫掃14獎後，今日亦拿下戲劇組最佳劇集、最佳導演，日本演員真田廣之及澤井杏奈分別稱帝封后，前後共18個獎，成為今年的最大贏家。韓劇《魷魚遊戲》前年獲艾美獎多項提名，男主角李政宰亦稱帝，但在最佳劇集獎飲恨，如今由《幕府將軍》刷新紀錄，成為艾美獎史上首齣非英語最佳劇集。

近年在荷李活發展的真田廣之，身兼《幕府將軍》監製，致謝時除了多謝FX、迪士尼及Hulu等平台信任外，「多謝我的團隊，永遠支持我，也感激《幕府將軍》台前幕後，我很為你們感到驕傲」。真田廣之表示此劇是東西方合作的夢幻計劃，「《幕府將軍》教曉我當大家一起合作時能創造奇蹟，能夠一起創造更美好的未來，多謝大家」。

今屆獲25項提名的《幕府將軍》，由《壯志凌雲：獨行俠》編劇賈斯汀馬克斯（Justin Marks）及其日裔妻子近藤麗素（Rachel Kondo）創作，故事講述公元1600年，日本正值「百年內戰」，將領吉井虎永因威名成為眾矢之的，為求保命，必須對抗來自攝政委員會成員的聯手致命攻擊，神秘英國水手John Blackthorne此時出現，成為有力扭轉虎永劣勢的關鍵。

澤井杏奈劇中扮演英國水手的翻譯。在新西蘭出生的她能說流利英語，小時候因為父親的工作關係，曾在多地居住，包括香港及菲律賓。澤井杏奈歌影視三棲發展，除了《幕府將軍》，亦推出過唱片，並有份演出劇集《彈珠人生》及電影《狂野時速9》

（即時娛樂）

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