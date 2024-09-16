曾志偉技癢想做港姐司儀 聞捲「月餅風波」即遞咪走人 (12:30)

無綫總經理曾志偉昨晚（15日）在港姐決賽後受訪，他表示多年來首次貼中最後入圍4強佳麗：「決賽前綵排，已覺得她們表現好好，今（昨）晚都保持到狀態，表現很突出。」談到今屆以全女班司儀上陣，評判及表演嘉賓都是全女班，曾志偉表示這個安排配合今屆港姐女性主題，亦希望給予機會新人，讚司儀做得流暢值90分，他笑說：「不過我都有點技癢想復出，剛才都想一齊發問。」

談到邀葉蒨文（沙麗）擔任表演嘉賓，曾志偉表示是他親自邀請，而沙麗亦為想傳承而答應：「她說不講酬勞，但要求最好燈光、音響、排舞獅，又親自揀聲夢歌手合作，她演出完美。」最後問曾志偉最近捲入「月餅風波」，他聞言即遞咪走人。

有關曾志偉捲入的「月餅風波」，源於內地直播帶貨網紅「瘋狂小楊哥」近日在直播間，售賣香港月餅引發爭議，該款「香港美誠」品牌的月餅在短視頻平台近30天的銷售額，已超5000萬元（人民幣，下同），不過在香港網購平台未有出售，在香港也沒有門店。有媒體咨詢美誠月餅代理商了解到，該品牌產地基本都在廣州和佛山。

河南澤槿律師事務所陳貞律師表示，如果產品產地與廣告宣傳、實物標識不符，可能構成欺詐行為，消費者有權要求相應的賠償。該月餅目前仍在三隻羊授權帳號售賣，標價為169元3盒。曾志偉早前曾現身三隻羊直播間，與小楊哥、大楊哥一起帶貨此款月餅。

（即時娛樂）