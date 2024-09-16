「洛基」湯希丹斯頓新片奪多倫多影展「觀眾票選獎」 (13:42)

狄美摩亞主演的《完美物質》，在「午夜瘋狂」單元贏得「觀衆票選獎」。（網上圖片）

北美最大型電影節多倫多影展昨日落幕，並公布各單元的得獎名單，《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）主演的《The Life of Chuck》捧走被視為奧斯卡指標的最高榮譽「觀眾票選獎」（People's Choice Award）。

《The Life of Chuck》改編自史提芬京（Stephen King）的同名短篇小說，由《午夜彌撒》米芬拿根（Mike Flanagan）執導，以倒序手法講述主角Chuck的生活，分為3幕，以湯希丹斯頓飾演的Chuck死於腦瘤掀開序幕，並描寫到他的童年時期。

多倫多影展的「觀眾票選獎」向來被視為奧斯卡指標，過去贏得「觀眾票選獎」的作品大多能獲奧斯卡提名，甚至奪得最佳電影殊榮，像近年的《浪跡天地》及《綠簿旅友》。今年緊隨《The Life of Chuck》之後，躋身「觀眾票選獎」三甲的分別是莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）有份主演的《Emilia Perez》，以及今年在康城影展摘下最高榮譽金棕櫚獎的《Anora》。

另一方面，下月在港上映的《完美物質》（The Substance），由《人鬼情未了》狄美摩亞（Demi Moore）主演，亦捧走「午夜瘋狂」單元的「觀眾票選獎」。該片講述年老色衰的荷李活明星被迫退休，孤注一擲接受革命性回春療程，付出沉重代價。

（即時娛樂）