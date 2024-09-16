陳甜甜十強不入爆喊稱「真係冇諗過」 吳芷靖唔介意演狐狸精角色 (13:57)

陳甜甜被問到是否想行搞笑路線？她說：「其實我不講廣東話，都不搞笑，很高冷，做靚女好些，不過沒工作，所以繼續搞笑啦！」（劉永銳攝）

《2024香港小姐競選決賽》昨晚（15日）結束，大熱門（9）陳甜甜十強止步被淘汰，（10）吳芷靖最後得梗頸四，2人賽後忍不住爆喊，陳甜甜說：「真的想不到，原本諗住入到十強，應該是發揮得不好，我在台上好像似只講了兩句廣東話，其實我準備了好多句，但未講就可以走，可能大家第一次聽，沒有人聽得明我說什麼。」

問是否因失望而爆喊？陳甜甜說：「沒辦法啦！都知道落選是有原因，不緊要，剛剛總經理曾志偉叫我應該去《獎門人》做節目，搞笑都幾好，我有興趣，都沒工作了。讀碩士時間都比較多，想找工作掙錢。」問是否想行搞笑路線？她說：「其實我不講廣東話，都不搞笑，很高冷，做靚女好些，不過沒工作，所以繼續搞笑啦！」

吳芷靖解釋因看到外景片段，才感動得忍不住喊，能入到4強已很滿意，她說：「輸了是有少少失望，但不是因為輸了才喊，之前諗住入到十強已經不錯，因為知道自己的廣東話有點輸蝕。」她指沒有想過才藝表演失手，這才是她最感失望，並說：「我綵排都未失過手，可能因為練得太多、有點累。」

問可會入行發展？她說：「看TVB會否給多次機會我，知道自己廣東話不好，不適合主持這方面，但都可以試試演戲。」對於被網民指樣貌似「狐狸精」，問可介意演這類角色？她說：「狐狸精都要靚，我沒所謂，最重要角色是否適合，如適合也不介意。」

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（即時娛樂）