流行樂天王米高積遜(Michael Jackson)的哥哥Tito Jackson昨日(15日)疑心臟病發猝逝,享年70歲,其侄兒Siggy Jackson向美媒《人物》雜誌證實噩耗。

Tito Jackson早年與米高積遜等兄弟組成The Jackson 5,近年與Jackie和Marlon以The Jacksons之名活躍樂壇,今夏在英美等地巡迴,本月8日才到英國薩里市登台,下月25日及11月1日亦預定在大西洋城及俄亥俄州演出。

Tito是The Jackson 5的創始成員,隊友包括兄弟米高積遜、Jackie、Jermaine及Marlon,1970年代推出過《I Want You Back》、《ABC》及《I'll Be There》等大熱歌曲。The Jackson 5於1997年入選搖滾名人堂,並曾名留星光大道。

