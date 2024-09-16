林峯澳門尾場騷 「城寨三子」合體 張文傑胸肌搶鏡 伍允龍學跳椅子舞 (15:10)

林峯昨晚在澳門舉行尾場演唱會，邀來胡子彤及張文傑合唱，張文傑的胸肌勁吸睛，同時還即興叫埋伍允龍上台跳椅子舞。（大會提供）

林峯在澳門倫敦人舉行《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，昨晚（15日）舉行尾場，林峯老婆及家人均有捧場，「王九」伍允龍、張蔓莎、張蔓姿、kayan9896、胡卓希、朱鑑然、張小倫等亦現身觀眾席。

林峯繼第4晚請來「十二少」胡子彤開金口獻Sing後，尾場還有「四仔」張文傑擔任嘉賓，他們合唱《馴獸師之王》，造就「城寨三子」同台，惟仍獨欠「信一」劉俊謙，林峯前晚宣布明年5月紅館檔期，「城寨殘兵」群組有望在紅館演唱會上終極合體。尾場亦沒令觀眾失望，3子即興請伍允龍上台，更由林峯指導下學跳火辣「椅子舞」，大考舞功及腰力，當阿峯讚完胡子彤與張文傑跳得好好後，就取笑伍允龍「做咗第二樣嘢出嚟」，爆笑全場。

來到最後一晚，寵粉的林峯把行動升級，並笑言：「最後一點精力都會唧晒畀你！」整晚連環送上驚喜，大汗淋漓的他把抹完汗的毛巾，拋落觀眾席，有一位女粉絲成功接到，台下又傳來叫囂聲，要求阿峯除衫，他聞言說：「我太太喺度，你當住咁多人面叫我除衫？」林峯笑言自己個唱愈來愈多男士嗌「除衫」，笑問大家是否去錯地方。及至點唱環節，林峯獻唱Side Track作品《夏雪》贈歌迷，至於Encore部分的《幼稚完》，林峯走落台對住Fans大合唱，跟觀眾拉到最近距離。

（即時娛樂）