劉俊謙孖女友蔡思韵 首度合體拍廣告 溫馨甜到漏 (16:08)

蔡思韵和男友劉俊謙繼即將上映的新片《武替道》之後，再合體首次同框為飲食平台拍廣告。日前網上發放一條2人演出的15秒預告短片，片中阿謙一臉不滿的在鏡頭前說：「問！問！問！」，影片出街後大家對阿謙不留情指罵，以為他欺負Ceci（蔡思韵），竟被網民留言斥「衰人」，由於阿謙演得入木三分，令2人啼笑皆非、也有留言以為是他們拍新戲。

繼上次跟阿謙以暴走族造型，拍攝同一廣告後，導演朱祖兒再出手，游說2人經理人，希望這對情侶合體拍首個廣告。朱祖兒說：「我半夜三更講故仔游說佢2個經理人，畀佢哋合體拍呢條好長嘅廣告，拍完後我好鍾意，愛不釋手，一剪就8條！」

對於阿謙和蔡思韵演出，朱祖兒讚不絕口：「我拍咗劉俊謙兩次，今次第一次拍Ceci ，過程中，我已經知佢（Ceci）非一般嘅好！理解力強，認真同聰明，拍之前，係冇諗真係會傾得成事，2個合體拍電影唔奇，但拍廣告就好難得！起碼對我嚟講就係，但兩次嘅時間表都係超緊迫，近乎不可能任務，但拍攝過程中都好過癮！最終能喺冇超時下，完成拍攝又趕得切出街！」

能夠完成今次他眼中「快靚正」的合作，朱祖兒說：「歸功於2位演員能力，如果換𨍭係非專業演員，相信冇可能每鏡可以一兩個takes搞得掂收貨，但之後想搵啲蝦碌鏡頭就欠奉，因為無NG。

2個已經係少有嘅超班好演員，極專業！會消化故事同人物關係，雖然只係廣告，相比電影會較輕鬆簡單，但我睇得出Ceci好認真咁去捉摸對白語氣，我特別鍾意佢嘅眼神，細緻入型！同上次劉俊謙一樣，佢一埋位就上身咁，好清楚知道要點演釋，最難得佢畀出嚟嘅，係超出我嘅預期中嘅更好，佢哋係好演員，一般靚仔靚女偶像，我真係好彩，每次拍都搵到最好演員。」

（即時娛樂）