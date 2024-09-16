《我談的那場戀愛》票房破300萬 劇組中秋謝票 吳君如獲頒「焦點香港」影人獎 (16:28)

吳君如主演的《我談的那場戀愛》，上映以來廣受好評，截至昨天（15日）上畫4天，累積票房已衝破300萬。（大會提供）

由何妙祺執導，吳君如、張天賦（MC）及鄧麗欣（Stephy）等合演的電影《我談的那場戀愛》，上映以來廣受好評，截至昨天（15日）上畫4天，累積票房已衝破300萬，亦連奪4日單日票房冠軍，成績理想，台前幕後感鼓舞。為答謝觀眾支持，吳君如於中秋節期間（9月17日及18日），聯同劇組現身戲院謝票，與影迷共度佳節。

此外，電影早前宣布獲邀參展下月初舉行的第44屆夏威夷國際電影節「聚焦香港」單元，君如更獲頒發夏威夷國際電影節「焦點香港」影人獎 (HIFF SPOTLIGHT ON HONG KONG FILMMAKER IN PROFILE AWARD)，以表揚她對影壇貢獻及成就，君如亦是繼王家衛及關錦鵬導演後，再獲此殊榮的電影人。

君如將飛抵當地接受榮譽，她開心說：「接到這個消息真係又驚訝又驚喜，𠵱家呢部戲咁好口碑，可以去夏威夷同人交流時，更加得心應手！」君如之前已帶電影到各地參與影展，海外觀眾同樣喜歡作品，她期待夏威夷觀眾反應：「電影題材講詐騙講愛情，尤其詐騙題目𠵱家咁具爭議性，相信會引起唔少討論。」

吳君如透露今次是她首次前往夏威夷，對此行充滿期待：「我未去過夏威夷，好期待去當地，知道風光好靚，希望做完嘢仲可以遊歷，又可以試當地人著法，著住兩個椰子殼跳草裙舞，話唔定可以影靚相返嚟大家睇！」

談及中秋節謝票，吳君如興奮說：「我諗觀眾會送啲月餅畀我，期待有人送月餅，或者我送啲月餅畀觀眾都得！」屆時，2位監製陳慶嘉、秦小珍，導演何妙祺，以及有份演出的張錦程、Norman Noël、陳昭煊、何求、李煥林、陳章棨將於不同場次出席謝票，跟觀眾回味電影浪漫情節。

（即時娛樂）