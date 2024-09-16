愛情城事｜林嘉欣拍情慾戲不尷尬 阮經天拒為談戀愛而戀愛 (21:49)

阮經天（小天）和林嘉欣在電影《愛情城事》演出其中一個單元，今次是他們3度合作，林嘉欣表示小天還未入行當模持兒時，他們曾合作拍了輯照片，相隔10年再合作電影《心理罪之城市之光》，但在戲中她演植物人，小天只幫她腳底按摩，不算有對手戲，今次才是正式有對手戲。

小天笑說：「第一次拍照，我們在街頭各自睡覺，第二次拍戲，她又是在睡覺，今次合作《愛情城事》終於動起來。（是否很激烈？）有跳舞，亦有情慾戲。事前監製曾寶儀安排我們學跳一段舞時，讓我知道跳舞鏡頭不是件難事。至於情慾戲那部分，因對手是嘉欣，也不覺得是困難事情，反而寶儀姐有點憂慮，認為演員互相信任，當然沒有問題，若一方有點擔心和抗拒，結果就完全不是這回事。」

林嘉欣表示因對手是小天，所以很放心，拍情慾戲之前與小天溝通，彼此拍得舒服，亦毫不尷尬，她說：「我跟他說哪兒可以碰，惜都可以，講清楚就不會尷尬。每拍完一個take，我會問小天『你OK嗎？舒不舒服，有什麼想改可以告訴我，沒問題的。』小天都忍不住笑，說為什麼調轉是我問他。」小天聞言也說：「好奇怪，應該是我問她才是。我們的溝通簡單又有笑，她問我拍攝會這樣，你OK嗎？我說她OK，我就OK，很簡單但很有效果。」

小天承認男演員拍親熱戲要特別小心，因怕被誤會，所以開心嘉欣用這種態度面對這些鏡頭，令他減輕壓力，如果沒確定對方是否OK，那拍每一動作都是壓力。

很多觀眾看完該片都說想談戀愛，問他們想不想也談戀愛？嘉欣笑說：「好想情慾下。」小天聞言哈哈大笑，表示嘉欣這席話，聽到大家都冒汗，他說：「我覺得戲中十段故事，有些故事讓人很想談戀愛，但我們這段，要愛上一個人之前，要有一顆堅強的心。（談轟烈戀愛？）我想不想談戀愛？到我這個時候不是想不想，我當然想有我愛的人出現，但我已經不會刻意去找，不會為談戀愛而談戀愛，如果現在未有，每次掃地、餵貓，我都很快樂，我現在養了3隻貓。（貓是你的情人？）又不是，貓就是貓。」

小天在拍該片時，面對家人離世，問他拍攝期間會否很壓抑及如何調整心態？他說：「寶儀姐一開始有點擔心我，跟我聊天。當時我無論試戲和排練，心裏不想大家打擾我，過了1﹑2年，我慢慢回想起來，我為什麼期待拍《愛情城事》，是因為我們的記憶有時會主動抹去，為了保謢自己有點模糊。

拍該片的時間，對我現在的自己來講很陌生，很想回頭看看，當時的我是什麼狀態跟嘉欣在一起。我覺得很好玩，現在回來看《愛情城事》，跟所有觀眾心態一樣，帶著自己的故事，來看這個故事，希望故事勾起一些我明明存在，但是我正在慢慢淡忘，沒有正視的事情。」

林嘉欣

化妝：Will Wong

髮型：Kristy Cheng

阮經天

化妝：簡偉文

髮型：Rick Lin

（即時娛樂）