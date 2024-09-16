港女野人奇異記｜何泳芍胡美貽踩車連環出事 左邊身受傷 (18:18)

《港女野人奇異記》由位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）擔任主持。

今晚（16日）4名港女野人，將欣賞新西蘭保育區的海狗和企鵝，最重要的任務是追尋瀕危物種黃眼企鵝，由於數量稀少，碰到牠們的機會可遇不可求。要尋找黃眼企鵝除了要靠運氣，還要有堅強體魄及盤骨，因為她們要乘坐八驅車，進入企鵝生活荒蕪地方，經過路段異常崎嶇難行，要有「扽到嘔」的準備，Jessica形容似坐了一轉長程過山車。

最終一行人抵達目的地，眼前是一對10周大的小藍企鵝BB，接住4人分工，Honey和Jessica到動物醫院，學習照顧及製作企鵝食物，Nicole跟Amber負責學造捕獸器，用意是捕捉黃眼企鵝天敵─老鼠。因為老鼠視企鵝的蛋為美食，直接令企鵝數量大幅減小。

明晚（17日）行程為單車之旅，她們來到一座被水壩淹沒的小鎮，舊鎮位置變成一座湖，沿湖起了一條延綿單車徑，每年吸引世界各地不少遊客，4人會以E-bike（電動單車）完成33公里的路程，需時約4至5小時。所經的路段包括泥路、碎石路及上下坡段。最大挑戰是一段落斜5連髮夾彎。

Nicole及Honey就在髮夾彎先後出事，當經過第2個彎時，身處第二位的Nicole跣胎滑倒，在慘叫聲中倒下。檢查發現她左邊身有大面積擦損，硬淨如她亦痛到泣不成聲。好在有頭盔保護，避免面部受傷，工作人員亦安慰說︰「好在個靚樣無事。」禍不單行，她之後再遇上爆胎。接住Honey又在另一髮夾彎炒車，同樣左邊身擦損；Jessica最終忍不住喊了出來，她自責身為隊中單車高手，卻未能保護隊友。

（即時娛樂）