港姐2024｜冠軍倪樂琳萬歲請佳麗食飯 梁嘉莹自揭缺點 (20:26)

有報道指王汛文為參選而辭去政府工作，她解釋只是誤會，並未加入政府。（林蘊兒攝）

4位出爐港姐今午會見傳媒，冠軍倪樂琳（左圖）表示近天亮才入睡，小休又再出動；梁嘉莹（右圖）稱入到三甲已覺開心。（林蘊兒攝）

《2024香港小姐競選》昨晚（15日）圓滿結束，出爐冠軍倪樂琳、雙料亞軍梁嘉莹及三料季軍楊梓瑤，今天（16日）聯同友誼小姐王汛文，會見傳媒接受訪問。4人透露獲選後返家，心情仍難掩興奮，還與家人吃宵夜慶祝，即使僅睡數小時仍精神奕奕。

倪樂琳透露原以為自己很快入睡，但奪冠後心情興奮激動，加上曾喝能量飲品提神，近天亮才入睡小休又再出動。

提到當選可獲獎金禮物逾值600萬，倪樂琳稱不太清楚，但打算稍後相約一班佳麗飯敘。問到由誰找數，倪樂琳舉手說：「我想請大家一人食一個甜筒，講笑！有提議過賽後大家吃火鍋。」王汛文即說要吃A5和牛，眾人即齊聲附和。

梁嘉莹臨睡前，不停翻看朋友傳她的祝賀信息及網民鼓勵留言，但未能逐一回覆，惟有在社交平台發文，感謝所有人支持。她說：「入到三甲已好開心，知道自己缺點是廣東話未夠流利。」

楊梓瑤重提「楊枝甘露飯」，笑言可當香港特色推介，因為泰國都有芒果糯米飯。她指昨晚返家後，家人替她高興，平日寡言的兄長也跟她說很多鼓勵說話，令她很意外。

王汛文解釋疫情期間，與父親分隔不同地方居住，約4年多沒有見面，父親知她參選港姐，便返港予以支持。有報道指她為參選辭去政府工作，她解釋只是誤會，並未加入政府。賽前她只是辭去原本小公司行政助理，並從外地返港探親，結果入圍便留低，暫時沒有正職。

獲選後，4人要履行港姐職務；倪樂琳和梁嘉莹表示剛畢業未找工作，視港姐為人生第一份正式工作。楊梓瑤在北京電影學院修讀表演科，尚有1年才畢業，如果香港在港有工作便留低，否則繼續學業。對於好友陳甜甜因落選爆喊，楊梓瑤坦言視對方為心目中5強人選，事後有安慰對方，大讚陳甜甜對人好又夠真誠。

（即時娛樂）