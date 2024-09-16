大型競技韓綜《女王蜂遊戲》鬥智鬥力 展現女性光輝 (20:08)

左起：女子組合出身的Gooseul﹑沙排選手申智恩﹑啦啦隊隊長徐賢淑和摔跤選手張恩實都有參加該節目。（大會提供）

由《單身即地獄》製作人金在元、《認識的哥哥》鄭鍾燦聯同《體能之巔》編劇姜淑京合力製作，集合體能、智力與耐力考驗的全新大型競技韓綜《女王蜂遊戲》，已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

《女王蜂遊戲》集結知名舞者MONIKA、摔跤選手張恩實、人氣演員鄭惠仁、啦啦隊隊長徐賢淑、超強沙排選手申智恩和女子組合出身的Gooseul等綜藝新星演出，節目中每支隊伍由一名「女王蜂」和3名強壯「雄蜂」組成，各人將於9天競賽中，透過多場心理戰和體力戰來爭獎。

MONIKA憑舞蹈對決真人騷《街頭女戰士》人氣急升，談到跳出舒適圈參加《女王蜂遊戲》時，MONIKA坦言為挑戰自己：「我畢業於女子高中，也是獨生女，我和男舞蹈員一起工作時，因為前輩的身分受到尊重，帶領隊員對我來說本身是很大課題，這次我有很大得著，同時好像看到了我另一面，感到非常高興。」身形纖細的徐賢淑笑言：「我不知道為什麼會選中我，因為我根本就是人形紙公仔，剛開始時很害怕，但是我在拍攝期間獲益良多，也認識很多朋友和同事。」

有網民曾批評《女》強調女性主義，姜淑京在節目發布會首度回應：「節目中完全沒有尊卑關係，大家可以看到隊長和隊員們互相理解過程，我覺得不用擔心。」

（即時娛樂）