陳卓賢最怕恐怖情人：不能接受女朋友檢查電話 (22:09)

MIRROR成員陳卓賢（lan）日前到商台接受節目訪問，為剛推出的愛情故事系列Chapter 4《鑿》宣傳。商台主持Oscar的深宵節目《夜間失格》請來了Ian分享他對恐怖情人的看法，及回答20種對身邊伴侶的要求。

《鑿》是Ian今年第四首派台歌，他一改以往擅長的療癒情歌，將自己代入一個極度孤獨、無助，甚至乎瘋癲的狀態，以多重人格及不一樣的聲音去演繹，大家對Ian都刮目相看。Ian說去年已經構思好這個故事大綱，亦決定了用不同的曲風去表達不同的情緒，第四章節恰好是描述一個痴心漢對情人思念到一個瘋癲的狀態，那就順理成章用一個突破的風格去演繹。當fans都對故事結局作出不同猜測的時候，Ian請大家繼續留意年尾推出的第五章節，就會了解全個故事的來龍去脈。

Ian在節目中罕有地大談自己以往情史，他坦然年輕時是一個「黐身情人」，會將所有空餘時都貢獻給女朋友，會事事以女朋友行先，計劃很多窩心小驚喜，又會時時報到。然而人長大了，會把事業放第一位，眼光不再局限於愛情，會從事業得到滿足感及喜悅。現在的他會給女朋友很大自由度，希望大家有自己的生活和社交，亦不需要女朋友時時交代行蹤，但自己則仍然習慣報到。Hellosss網上留言大讚「咁sweet得唔得㗎」。

雖然Ian是大家心目中的標準好男友，也是很多人的夢中情人，他透露曾經被女友出軌背叛，亦有女朋友將他事事與舊男友比較，自己有如是一個代替品，令Ian深受打擊亦大感不解。他絕對不能接受這些行為，因為已破壞誠信，分開是唯一選擇。

談到最不能接受女朋友的恐怖行為，Ian表示自己很重視溝通及信任，大家一定要有同樣的價值觀及對自己坦誠與信任，才能夠交往甚至一起生活。他亦希望雙方能尊重大家的私隱及空間，不能接受女朋友檢查電話、過份干涉交友、規範興趣、事事懷疑查問等行為，他認為每一個人都有自己的私人領地，就算是家人及伴侶都要保留空間，這是基本尊重。

（即時娛樂）