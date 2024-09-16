黃明德新歌《框框》自我提醒方向　封隧道拍MV大陣仗 (21:04)

唱作歌手黃明德（Dark）推出自己作曲、小克填詞的新歌《框框》。Dark表示這是他第107首Demo，「每一首Demo我周不時都會聽番，睇吓邊首可以做到、邊首可以令公司揀中、邊首可以令其他歌手揀中，逐漸逐漸已經差唔多有300首。」

以往Dark也有參與作曲部份，不過都是跟其他音樂人以合作形式發佈，這次是他真正以個人身分發布的作品，而且是經過重重的篩選。創作期間，Dark更因為交了多首Demo都未能通過公司A&R同事一關而起衝突，「我記得嗰陣時作咗好多首歌，佢首首都話唔得，有一次我燥燥地話：『咁你想要啲乜呀！』佢就話：『作一首鬧我嘅歌囉！』我記得好似用咗幾個鐘就作到，然後交畀佢，佢就話：『係囉！我就係要呢啲咋嘛！』嗱，講到好似鬧晒交，但其實我哋係好friend嘅，哈哈。」Dark坦言隨着寫歌的數量增加，他的創作方向愈見清晰，且愈有目的性，但當中亦有反思，「例如好想快啲畀人揀中、好想獲認同自己有本事，但慢慢失去咗自己的元素，好多都唔係自己想表達的事情。現在推出《框框》，先提醒番自己，寫歌最緊要表達到自己，任何創作都係。」

為配合歌曲，MV以行車隧道為拍攝的主場景，「有一個好似無盡嘅感覺，亦都好多謝公司嘅努力，可以借到呢條隧道拍MV。」除了隧道，Dark坦言最愛自己困在一個大盒內咪嘴的shot，「新奇又有趣，MV最尾我走出咗一個框框，但其實係走向一個更大嘅框框，所以最後嘅意義除咗係想同大家講要打破框框，其實呢個世界有無限咁多個框框俾你慢慢去打破，呢條路係有排行。」

MV中演員全都是Dark的大學同學，由於拍攝時間緊迫，拍攝期間Dark未有太多時間跟同學互動，令他大感遺憾，「因為除咗拍MV，我都會影下啲相，拍一啲IG reels，我冇乜空閒時間同佢哋做一啲互動、傾偈，呢個係少少遺憾。同埋中間我有少少對唔住佢哋嘅，因為真係拍到Over run咗，要開返條隧道行車，之後我直接走咗，冇同佢哋say Goodbye，本身諗住拍完後同佢哋食個早餐，但最後公司車直接去我屋企，所以就冇咗件事，之後我只可以短訊同佢哋講：『今日辛苦你哋啦。』不過之後會請佢哋飲咖啡、食魚蛋燒賣。」

（即時娛樂）