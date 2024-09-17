劉嘉玲欠周身飛債 將閉關排舞台劇 爆梁朝偉驚忘記台詞 (14:10)

談到舞台劇加開至58場，門票也被秒殺，劉嘉玲表示開心的同時壓力更大，希望做好一點。（劉永銳攝）

劉嘉玲指自己也欠下一身飛債，已認購了幾千張，仍不停有朋友透過她買飛，連移民多年的訓練班老師也致電給她。（劉永銳攝）

劉嘉玲、韓國男星崔始源、吳君如和陳可辛、何超瓊、何超盈、林心兒、周汶錡和陳逸璇等，昨晚（16日）出席《M+慈善晚宴》。劉嘉玲身穿黑色low cut晚裝，配綠寶石珠寶首飾高貴現身，她說：「這套首飾是贊助的，應該價值數千萬，覺得很襯晚裝。」

劉嘉玲和黃子華將於12月演出舞台劇《香港式離婚》，她表示10月正式綵排，現在先做資料蒐集，因她在劇中演律師，要了解律師樓工作情况、背專業名詞和熟讀劇本，又要練習身體語言，所以去了學跳舞，每天過得充實。

談到舞台劇加開至58場，門票也被秒殺，她表示開心的同時壓力更大，希望做好一點，不會令觀眾失望。至於會否再加場？她說：「我的極限是64場《煙雨紅船》。（破《煙雨紅船》紀錄做100場？）嘩，做100場，豈非全年無得休息，休息後再做，就可以考慮，但會否做Part 2，都要看其他演員檔期。我有沒有期？我好似很多工作，但又好似很空閒，有工作令自己開心就做，好似今次的舞台劇，每次做舞台劇都好似金蟬脫殼，學到很多東西。」

劉嘉玲指自己也欠下一身飛債，已認購了幾千張，仍不停有朋友透過她買飛，連移民多年的訓練班老師也致電給她，無奈地說：「我都沒有辦法，多謝大家支持，會有壓力，但也是動力。」雖然演出數十場，做開運動的她，不擔心體力應付不來，但也要注意飲食，戒煎炸、辣和油膩食物，保持身體在最佳狀態，不想到時出現問題，因沒有B組演員代替，之後她會閉關。

提到今年生日（12月8日）要在排練中度過，她說：「今年是我大壽，劇組原本想幫我做生日，但因為不能飲酒，所以拒絕了，明年才搞。私底下會與老公吃飯。」她爆梁朝偉經常問她：「你又做舞台劇，不驚嗎？」嘉玲指偉仔會驚，她解釋：「他驚忘記台詞，要求比她更高，如果他接該劇，要2年閉關。他曾經有一段時間有興趣做舞劇，對方很好，寫了個劇本給他，他最終說不做，他對自己要求，不想做得不好。」

會否鼓勵偉仔挑戰自己？他指偉仔一直接受挑戰，之前拍的歐洲電影《Silent Friend》都很好，是全新的梁朝偉。該片在歐洲幾個地方拍攝，拍了半年，正在做後期，預計明年上映，而偉仔正在休息中，未有工作。

（即時娛樂）