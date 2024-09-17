吳君如澄清唔識林明禎 聞Edan追女神：年輕人自由發展啦 (14:28)

身穿透視裝的吳君如表示，裙子是陳可辛在紐約潮店買回來給她。（劉永銳攝）

問吳君如覺得Edan和林明是否合襯？君如說：「不敢說這些，我無見過，他又無帶來給我見，他又沒透露，怎敢說他們合襯與否。」（資料圖片/劉永銳攝）

吳君如和陳可辛、周汶錡和陳逸璇等，昨晚（16日）出席《M+慈善晚宴》。身穿透視裝的吳君如表示，裙子是陳可辛在紐約潮店買回來給她，他們進場時，君如巧遇韓國型男崔始源，2人擁抱打招呼，君如表示很久沒見對方，幾年前差點合作成功，她說：「我監製部電影找他演出，大家傾好，他亦答應演出，最後我覺得始源的角色寫得不是太好，不好意思給他去演而告吹，希望有機會再合作。」

提議陳可辛寫談戀愛電影，讓給君如和始源合演，陳可辛表示可以，但取笑君如現在喜歡張天賦（MC）這類小鮮肉拍擋，驚她覺得始源未夠後生，君如聞言說：「始原仍是小鮮肉，keep得很好。」

問到吳君如有否恭喜呂爵安（Edan）和大馬女神林明禎拍拖？君如表示不知道，陳可辛聞言說：「他正追求。」問君如是否覺得Edan和林明合襯？她說：「不敢說這些，我沒見過，他（Edan）又沒帶來給我見，也沒有透露，怎敢說他們合襯與否？」

不少人以為是君如介紹林明禎給Edan認識？君如澄清說：「我不認識林明禎，我那識這麼多人，拍戲才識到人，年輕人自由發展啦！」

周汶錡身穿Deep V露背連身晚裝性感現身，問她會否再行騷？她表示可以考慮，但現在已很少行騷，出席活動居多。至於身材如何保持得這麼好？她指湊仔就是最好喼弗方法，她說：「兩名兒子分別9歲和7歲，但仍要照顧，男仔的活動能量很高。」問到會否母子檔拍廣告？她說：「有人找過，但老公不太想，覺得他們要先讀書。」

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（即時娛樂）