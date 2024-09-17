徐少強病逝｜徐頴堃憶父女窩心互動 徐偉棟簡單6字悼念 (15:26)

憑劇集《天蠶變》「雲飛揚」一角爆紅的資深演員徐少強，本月初因食道癌在北京病逝，享年73歲。徐少強有3段婚姻，與第二任妻子何淑寬育有一子，其間徐少強跟雪梨爆出婚外情，雪梨未婚懷孕誕下兒子徐偉棟，轟動一時，之後徐少強離婚，雪梨再為他生下女兒徐頴堃，2人沒有結婚並分手收場。雪梨帶子女到加拿大生活，後來回流香港，徐偉棟和徐頴堃均在娛樂圈發展。

今天（17日）中秋節，徐頴堃在社交平台貼相，相中她拿着一盒迷你月餅，和爸爸徐少強合照，徐頴堃憶起和爸爸的一段窩心點滴：「來電顯示：🖤大俠爸爸🖤「一陣一齊食飯啦，有啲嘢攞俾你。」心諗：爸爸送咩俾我呢？

一到食飯，爸爸隨意攞咗一個迷你月餅出嚟。「今日中秋，意頭。」「我哋影幅相留念呀！」

「有咩好影呀？…（心虛）其實係劇組送但食唔晒，所以攞舊俾你！」

「It's ok，係你人生第一次送月餅俾我，所以特別珍貴。」「為咗表示回禮，我煲咗湯俾你飲。」爸爸嘗試掩蓋他那見牙不見眼很甜的笑容。我遞上熱湯，你不作一聲地喝了一口，「幾甜喎。」「係好甜呀 Daddy！因為係我煲㗎！」「中秋節快樂」。」

徐偉棟則在Ig限時動態貼了徐少強型爆舊照，他貼了一杯酒的emoji，並以淺色字體留言悼亡父：「老竇來生再聚。」

（即時娛樂）