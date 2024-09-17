周慧敏將陳宗澤講錯黃宗澤 中秋跟家人度過 多謝老公贈燈籠 (15:58)

周慧敏（Vivian）日前順利完成「地老天荒愛一場世界巡迴演唱會」廣州站，全場座無虛席，Vivian提早於廣州跟歌迷慶中秋，她不單偕黃劍文跟廣州觀眾見面，更邀請CY陳宗澤任嘉賓，與她合唱《流言》。

Vivian在台上表示，自己喜歡看歌唱比賽，她說：「可能自己都係歌唱比賽出身，我好鍾意睇年輕人為追夢嗰種熱血，見到佢哋每個奮鬥畫面，都鼓勵到𠵱家嘅我，更珍惜餘下舞台。以下呢位嘉賓，都係歌唱比賽出身嘅，佢係CY陳宗澤！」

2人合唱後，Vivian再次多謝CY時，就錯口把他中文名字講成：「多謝CY黃宗澤」，她驚覺說錯後，萬分抱歉笑道：「哎吔﹗對你唔住！我返去罰自己呀，背1000﹑唔係2000次！2000次陳宗澤。」CY為女神解圍，他笑說：「唔怕，我都成日畀人叫我Bosco㗎。」Vivian做演唱會不忘提攜後輩，緊隨向觀眾說：「記住新一代歌手有兩把好聲。」

事隔7年再開個唱，早前在澳門還突發宣布唱完今次世界巡演，會無限期暫停休息，不做大型演唱會，不少歌迷盼可多見Vivian幾面，不停留意她之後會去哪兒演出，廣州站就更誇張，有人於網上非法售賣跟她合照門票，每張5000元，又指明騷後可跟女神合影，有歌迷因而受騙，Vivian表示透過歌迷通知，才發現有人如此行騙，並發聲明表示絕對是騙案，千萬不要相信。

廣州演唱會上，她繼續用鋼琴演奏貝多芬的《月光奏鳴曲─第一樂章》，她提早祝歌迷朋友；「頭先熒幕個月亮好靚，再配上月光奏鳴曲好應景。因為聽（昨）日就迎月，用呢首歌祝福大家：明月照人間，福樂滿四方，佳節快樂！」

今日中秋節，Vivian說：「當然留畀家人度過啦，我為演唱會，忙到已經2個月冇睇過電影，希望今晚食完飯，好好咁忘記工作，歎一部好電影，我年年影中秋相送畀歌迷，今年我將責任比咗貓貓Mike仔影啦，但係要讚一讚老公（倪震），唔知由邊年開始，佢都負責買燈籠畀我，今年佢訂咗呢個畀我，但聽講寄到之後，發現唔係現成燈籠，要自己砌，搞咗佢一輪先搞掂，但我喺廣州回港當晚，已經見到個燈籠，每一次都係咁靚，好多謝佢。」

（即時娛樂）