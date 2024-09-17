被指跟港姐冠軍倪樂琳「撞樣」 沈可欣：咁抬舉我？ (16:37)

呂慧儀表示中秋節雖然要開工，不過晚上也會和兒子散步及玩燈籠慶祝，張景淳表明不會參與。（林祖傑攝）

沈可欣表示小學時曾想過選港姐，但當年參選年齡限25歲以下，她選擇事業並放棄選美念頭。（林祖傑攝）

沈可欣（左圖）被指跟倪樂琳撞樣，沈可欣讚對方比她漂亮得多。（林祖傑攝/劉永銳攝）

呂慧儀、張景淳、古佩玲、沈可欣等，今天（17日）出席無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動。

沈可欣被網民指跟出爐港姐冠軍兼有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳似樣，沈可欣笑言很多朋友傳相片給她，指她與港姐冠軍撞樣，感到很愕然，她說：「我就話咁抬舉我？人哋後生同靚女咁多，老公楊證樺都話唔似。」

沈可欣表示小學時曾想過選港姐，但當年參選年齡限25歲以下，她選擇事業並放棄選美念頭，她說：「咁啱25歲時就讀演藝學院最後一年，冇理由放棄學位，加上自覺身材唔夠好，過唔到穿泳裝呢關。（後悔沒參選？）有啲嘢整定，我好隨緣。」

另外，早前因停廠關係，眾人有個突如其來假期，張景淳選擇相隔7年獨遊日本，問呂慧儀為何不同行？她稱趁有假期，留港為教育中心準備新課程，她和兒子開心收到購自東京鐵塔的鎖匙扣，而停廠後再返工，每個同事都也精力充沛，連佈景也翻新，笑言可拍多2000集。

呂慧儀表示中秋節雖然要開工，不過晚上也會和兒子散步及玩燈籠慶祝，張景淳表明不會加入，因想早收工會合羅天宇到美食展覽推廣自家品牌食品，今年亦首次推出自家品牌月餅。問月餅是否香港製造？他說：「去年都是在深圳起步，只在舖頭有得賣，始終香港門檻太高，暫時所有食品在深圳製作，不過我們是香港人賣，就是香港品牌，希望有一日可以返來香港。」他表示月餅銷情理想，但就沒有賺到5000萬那麼多。

（即時娛樂）