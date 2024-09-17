倪樂琳被批真人不及影相漂亮 稱嘴大難改 講廣東話有優勢 (16:58)

對於程姜月在Ig的一番話，冠軍倪樂琳闢謠：「15強佳麗參賽期間關係好，大家會一齊玩，雖然賽後暫時各有各忙，但相約稍後再聚會，我已講好請大家打邊爐。」（劉永銳攝）

出爐香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹、季軍楊梓瑤以及友誼小姐王汛文，今天（17日）出席領獎活動。倪樂琳表示當選港姐後有使命感，但仍堅持做回自己，她笑說：「眼鏡禮品很有用，平時我素顏出街，會戴太陽眼鏡、帽子和口罩，就沒有人認得，可以繼續食米線和快餐。」梁嘉莹稱當選港姐感榮幸，以後出外要注重打扮，楊梓瑤亦笑說：「得獎後翌日去快餐店買食物，已經被店員認出，真的估不到。」

倪樂琳被指決賽當晚贏在廣東話流利，有網民又批她真人不及影相漂亮，又嫌她口大，樣貌不似李嘉欣，替屈居亞軍的梁嘉莹不值，倪樂琳大方回應：「我沒有不開心，講廣東話真是我的優勢，我都覺得當晚得獎那刻狀態不太好，因為全日都緊張，笑容有點僵硬，嘴唇本身不算細，又搽了鮮紅色唇膏，焦點落在嘴唇上。每個人都有不同的意見，自己消化後若覺得有問題，會去改進，但嘴大很難改。至於像不像李嘉欣，就見仁見智，不過我和爸媽都覺得不似。」

梁嘉莹被發現宣布獲亞軍時，露出不開心表情，她否認：「能夠躋身三甲，奪得第二名已經很滿足，那刻我開心到想喊，但當時忍住喊，其實有保持笑容，但看賽事重播，見到自己無甚表情，可能忍住喊令大家有誤會。」季軍楊梓瑤得獎後，相對沒有太多評論，她坦言應該開心：「沒有負面消息，即是好消息。」

落選港姐「翻版蔡潔」程姜月，在社交平台發文寫道「先學做人再學做戲」，似暗示佳麗間只是表面友好，疑爆今屆港姐多是非，倪樂琳闢謠：「15強佳麗參賽期間關係好，大家會一齊玩，雖然賽後暫時各有各忙，但相約稍後再聚會，我已講好請大家打邊爐。」

她覺得坊間對程姜月的說話，可以有不同解讀，但她相信對方沒惡意：「她曾跟我們講過想拍戲，而拍戲要講求人品，怎樣觀摩身邊人和事，是當演員最基本的事，可能她也是提醒自己，（她只是講自己？）我也不知道，沒有問她。（會否意有所指佳麗間有不和？）不會，獲獎後大家在後台相擁，大家的真友情扮不出來。」

（即時娛樂）