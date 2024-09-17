《焚城》11月1日上映 劉德華莫文蔚鬥戲 火藥味濃 (17:11)

有份演出的謝君豪﹑王丹妮﹑魏浚笙和何啟華等，在戲中的消防員造型亦首次曝光。（大會提供）

電影《焚城》11月1日上映，亦是劉德華和莫文蔚自《童夢奇緣》後時隔19年的再次合作。（大會提供）

由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆等合演﹑以輻射災難為題材的電影《焚城》，宣布11月1日上映，電影前導海報及多張概念海報同步登場。

電影首2條預告片和海報，均預示末世迫近，令人膽顫心驚！預告片甫開場交代粉嶺回收場發生輻射泄漏，災難迅速擴散全港，消防員深入危險現場救災！戲中演環保專家的劉德華、身為高官莫文蔚、以及白宇、謝君豪、王菀之、林保怡等主演逐一現身，而王丹妮、廖子妤、何啟華、魏浚笙、梁仲恆、林家熙、黃愷傑的消防員造型，亦在預告中首曝光。災難當前眾人神情繃緊，華仔更頹然落淚，似暗示戲中輻災隨時吞噬香港。

另一條預告片亦交代粉嶺回收場發生輻射泄漏，現場驗出致命高強度放射物「銫137」，受影響的市民出現皮膚潰爛症狀、器官衰竭，甚至死亡，讓人不寒而慄。

預告中，消防隊長黎杰峰（白宇 飾）帶領手足走到災場前線拯救生命，並要在24小時內尋找輻射源頭，力阻災難波及全港。背後策劃救災計劃，為環保專家范偉立（劉德華飾）與代理特首Cecilia（莫文蔚飾）率領的緊急危機應變小組；然而眾人立場分歧，范與戲中多名高官針峰相對，互不相讓。

范偉立一句「你真的連一個逃生的機會，都不給他們嗎？」道出了這場人性博弈中，最震懾人心的部分，在災難之下的每一次抉擇，都將牽動700多萬人的性命。

值得一提的是，電影《焚城》是劉德華和莫文蔚自《童夢奇緣》後，相隔19年再度合作，2人戲中火藥味十足的對手戲，讓莫文蔚嗌過癮。此外，電影首張前導海報同樣震撼影迷。2名穿著保護服的消防員，站在被輻射摧殘旺角彌敦道街頭，上空籠罩著濃厚末日氣息，彷彿整個香港已成廢墟。

（即時娛樂）