黃浩然為新劇增磅 邊拍廣告邊填肚 呻一日五餐最辛苦 (17:37)

黃浩然正忙拍ViuTV新劇《數字人生》，在劇中飾演凸腩中年，拍攝在即，浩然趁拍廣告空檔，把握機會邊拍邊吃零食增肥，他說：「由於要增磅，我不能做運動，已有3個多月沒有舉重及做任何運動，新劇有多場拍攝，我需要赤身不能穿上衣，因為要增肥，其中最辛苦是一日要食5餐，現在已增了10多磅，在埋位拍攝前，如果肚腩不夠大，更會喝兩支水谷大肚腩，初時擔心自己能否增肥成功，因為我入行初時也只得120多磅，從來沒肥過，現在效果總算可以。」

另外，黃浩然及其家人經營海味家族生意已有38年，最近他拍銀行App廣告，找到很多有紀念價值舊照片，好像1997年，他負責為最歷史悠久的一間舖頭揭紅紙，看到舊照片，令他勾起很多回憶及感覺，黃浩然說：「當年的威利麻街，一條小小的橫街，臨過年大家辦年貨，我們一家總動員幫手，在街上拉起橫額很有氣氛，高峰期我們一條街有8間舖，現在一些數十年舊客，閒時也會來購物跟我們聊天。」

黃浩然表示家業營運多年，看到很多轉變，他說：「例如出糧、入票、轉賬，從前要到銀行排隊，現在可以透過網上商業銀行，用手機app就可以做理財指示，就像我們舖頭，由以前只有門巿，面對面做生意，經歷疫情後，現在有網購，與從前很大分別，不過我們堅持有實體店，維持人與人之間的溝通。」

（即時娛樂）