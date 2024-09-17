企業強人｜陳豪豪擲40億股份贈員工 譚俊彥喊戲連場曬視帝功架 (18:10)

無綫新劇《企業強人》昨晚（16日）播映第一集，故事甫開始講述世代物流主席兼CEO趙愷（陳豪飾），決定將手頭上20%的公司股份，贈予旗下15萬名員工，涉及金額高達40億港元。

趙愷的瘋狂不但令當時已為世代物流大灣區營運總監的方芳（龔嘉欣）感擔憂，亦受到以成峰資本高級合伙人身分，進佔世代物流董事局的徐道明（譚俊彥飾）極力反對；一心講求企業利益的徐道明，企圖軟硬兼施說服趙愷收手，最終趙愷以一支筆作賭注，企圖令徐道明輸得心服口服。

由於今天（17日）適逢中秋節，內地網民除笑言趙愷送上最有誠意節日大禮，又封陳豪為「神仙霸總」。其實趙愷瘋狂行為豈止大派40億港元股份，11年前趙愷原本有資格問鼎銀行副總裁要位，但為建立物流企業王國，毅然放棄高薪厚職，投資完全沒有人看好的物流業；趙愷的一意孤行，最終賠上與女主播妻子宋翹（張曦雯，Kelly飾）的婚姻。

以演專業人士見稱的Kelly，昨晚幾個主播Look備受好評，獲讚女人味爆燈，除了夠省鏡，Kelly美好身段亦是焦點所在，無論身穿白色套裝曬長腿，或是身穿貼身皮裙，Kelly都輕易駕馭。

另外，譚俊彥及龔嘉欣（Katy）昨晚表現同樣精彩，與陳豪和Kelly不同的是，2人出場少了氣場及霸氣，多了一份人性的掙扎以及人性的光輝。阿譚飾演的徐道明，一出場便親眼目睹從商的哥哥，因破產負債跳樓自殺身亡，因深信哥哥是因做生意太老實致慘劇，此情節為日後在商界發光發亮的徐道明、為何如此不信人及只相信數據作了鋪墊；阿譚在首集更是幾乎由頭喊到落尾，盡顯視帝功架！

Katy飾演的方芳，甫出場便纏著趙愷要求做加盟店，雖然連相信奇蹟的趙愷，也覺得方芳行徑荒誕，但最後還是被她的承諾及熱誠打動，私下借出25萬，讓方芳有足夠資金成為世代物流加盟店；Katy亦憑滿腔熱誠的傻小妹角色入屋。

（即時娛樂）