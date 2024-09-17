李麗珍放下包袱 拍拖睇天意 李靖筠挑戰從影最大膽牀戲 (18:19)

李麗珍、李靖筠（Gladys）和導演羅耀輝，接受HOY主播王凌燕專訪，暢談新戲《望月》拍攝點滴。珍妹與Gladys飾演母女，Gladys說：「我覺得飾演珍姐的女兒，感到很榮幸，即是我也有良好基因，有時珍姐在片場分享與女兒趣事，我覺得有親切感，我也很想有一個像珍姐的媽媽。」珍妹就說：「Gladys與我女兒年紀相若，戲中我說對白，就如我現實中跟女兒相處，因為這是導演所教的，他指出不要刻意扮老說對白，按照平日跟女兒說話就好。」

問導演何以選她們演母女，他說：「首先我有私心想與珍姐合作，另外完成劇本後，我覺得Gladys適合角色的倔強，偏向收藏自己的性格，我嘗試將她們結合在電影中。（李靖筠角色叫美珍，是不是刻意安排？）美珍這名字於一般人眼中，可能覺得較平凡，戲中Gladys覺得這名字雖由媽媽所改的，但好像不太滿意，所以經常糾結。」

問到珍妹現實中與女兒相處，是否就如戲中那樣，會關心她是否識男孩子，珍妹說：「我們沒刻意談論這些 ，她不太理睬我。（好像曾帶男友給你過目？）是，最重要是她喜歡及開心，那個男生也合眼緣的，女兒不會問我男友好不好，只是通知一聲。（女兒想你結識男友嗎？）她沒刻意說有男友或沒男友就好，她覺得我開心才是最重要。（你怎樣想呢？）這些很難說，視乎天意吧，我也放下很多東西，沒那麼多包袱。」

Gladys戲中有大膽牀戲，她說應是從影以來最突破一次：「從來沒有人想看我脫衣服，但我每次跟羅導演合作都有牀戲。我第一次跟他合作，就是我的MV，他為我執導，那次是我首度拍牀戲，與朱栢康合作，但今次尺度更大，因為上次拍MV沒有脫衣，今次拍牀戲有很多動作，要轉身又怕走光。」問導演何以每次都給Gladys難題，Gladys幫口說：「真的是劇本已有，不是他故意加戲。」怎料珍妹一語道破：「劇本他寫的。」

珍妹復出拍戲後常演非美女角色，她說：「做媽媽角色也有很多種類，我不會永遠做一個肥媽，我會有時希望做一個職業女性或女強人，或貪慕虛榮，即是多方面的中年女性，我希望以後的作品有更多發揮機會。每天開工我也很開心，我最喜歡吃叉燒飯，每次開工劇組，都有叉燒飯招呼我，我覺得跟一大班人吃飯及工作很開心，很難得。」

（即時娛樂）