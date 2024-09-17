美麗40路｜仙迪被票選最有性吸引力 曾凱霖獲封最易出軌 (18:37)

仙迪（左圖）被票選為最有性吸引力的一人；Belle則以5票被選為最容易出軌一人。（大會提供）

ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨晚（16日）播出一集，由主持劉明軒（Vivian）、黃心美（Scarlett）以及嘉賓魔法塔羅師Jan Jan，連同15位參賽者一同「星星相識」，大談星座和性格。

當Jan Jan提出人馬座是12星座中的遲到大王時，Vivian聞言反應超大地說：「我認同！」，更指自己有位人馬座的朋友，相約7時吃飯，她卻7時才開始化妝換衫。但同屬人馬座的彭方廷（Kiko）、陳雅慧（仙迪）和周雅韻（Connie）卻不表認同，紛紛表示自己會早到。

不過她們的說辭卻敵不過有力的證據，仙迪和Connie均被製作組拍下遲到一刻，而遲到4人組Connie、葉慧如（Heidi）、朱筠雅（Katchupx）和趙芮嵐（Yolanda），還不約而同地將遲到理由歸咎於個天，指當日因為落大雨截不到車，Yolanda更稱：「天意嘅嘢，個天要咁樣我哋都冇辦法！」

天蠍座則被Jan Jan指為最有性吸引力的星座，而全場唯一是天蠍座的高以嘉聞言即笑說：「所以我生咗3個小朋友。」曾凱霖（Belle）直指難以想像以嘉這一面，反而仙迪被其他參賽者票選為最有性吸引力的一人。仙迪聞言大叫：「你哋唔好用啲鹹濕嘅眼神嚟睇我啦！」Scarlett 踢爆仙迪原來也投自己一票，投票原因還寫下「唔係要答呀！」

講到最容易出軌的星座是人馬座以及水象星座，例如：巨蟹座、雙魚座、天蠍座時，林慧倩（Giselle）隨即咬牙切齒地說：「巨蟹座嘅男人真係絕對渣男。」而Belle則以5票被選為最容易出軌一人，Kiko指投票原因，是因為私底下閒談時發覺Belle對黃色話題很有研究。Belle 聽後即澄清自己只是鹹濕，並不代表容易出軌。

Jan Jan 之後還用塔羅牌占卜三甲人選特徵，結果顯示三甲人選會令人大跌眼鏡之餘，甚至會引起公憤。Scarlett 聽後笑稱：「你可能啱，因為我哋監製同我哋睇嘅嘢好唔同。」全場哄堂大笑。

（即時娛樂）