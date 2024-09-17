甘比首度挑戰演戲 客串連續短劇 「星爺背影」壓軸出場勁驚喜 (19:32)

不少網民看完之後讚甘比：「甘比好nice，演得好好」、「有埋甘比真係好crazy」、「甘比份人都幾搞笑同幽默」。（大會提供）

混血肥仔（曾達恩，Tommy）主理的多媒體頻道BBO（Black Box Office），推出一連六集的輕鬆趣味連續短劇《人生好似好很難》，截至今日（17日）中午12時，總觀看次數已逾120萬。

《人》故事圍繞丁丁（丁彥均）飾演的少女上班族，如何面對人生各種困難，並先後邀得林雪、陳凱琳（Grace）、魏浚笙（Jeffrey）﹑吳浩康（Deep）和影帝古天樂客串演出。昨晚（16日）上載的第6集客串演出嘉賓亦非常犀利，她便是首度挑戰演戲的華人置業行政總裁兼執行董事甘比（陳凱韻）。

甘比在《人》第6集正是扮演甘比自己，故事講述她在餐廳用膳後，因為信用卡機故障，同時身上沒有現金，所以無法埋單，碰巧見到丁丁戴着她公司員工證，便向坐在隔籬枱的丁丁求助：「小姐，唔好意思呀，我想問你借200元Cash得唔得呀？」正當以為事情圓滿結束時，丁丁卻竟不知道眼前人是自己老闆，還以為對方是「借錢黨」騙子：「由細到大呢，屋企人都教我，唔可以立亂借錢畀人，仲要係陌生人，你咪陌生人囉！」搞到甘比一臉無奈，只好極不好意思地自報身分：「其實我就係Miss Kim Kim...」

雖然如此，丁丁仍有眼不識泰山，還向甘比說：「你係Miss Kim Kim，我係鄭秀文呀，我嚟緊開演唱會，你畀2000元我，我畀握手位你吖！」之後還補多句：「一係你問周圍啲人，睇下佢哋會唔會落疊啦！」直到見到飾演甘比助手的劉展翹（Jackie）趕到為老闆解圍時，丁丁才意識到出事，便立即捉住甘比手袋道歉：「我傻咗呀，我隻眼有問題呀！」

事件告一段落後，丁丁在公司搭升降機時，再次碰見甘比，甘比直認記得她：「上次你講得好啱，唔好立亂借錢畀人係啱㗎，公司請到你呢啲員工，好好，冇得頂！」愈想愈悔不當初的丁丁，很快在褲袋掏出200元鈔票問：「如果我𠵱家借畀你，會唔會太遲呀？」最後，甘比似是教女般微笑回答：「好遲喇，埋咗張單喇，唔使喇，同埋你後生細女，唔好成日咁暴躁，得閒去學下鉤織啦，OK？」不少網民看完之後讚甘比，更有人留言：「甘比好nice，演得好好」、「有埋甘比真係好crazy」、「甘比份人都幾搞笑同幽默」。

今集除了甘比之外，還有另一位重量級「串星」！故事結尾，有一把香港人極為熟悉的聲線，截停了在銅鑼灣街頭的丁丁，擺明是「借錢黨」的他問：「小姐小姐，可唔可以借20元畀我買嘢飲，因為我冇帶銀包，但係又好口渴，定啲嚟，你咁靚，我唔會走你數㗎喎！」鏡頭一拉開，原來借錢的正是不時在Ig出現的「星爺背影」，他接過丁丁手上的20元後立即跑走，丁丁回神後才驚覺中伏，場面既搞笑又驚喜！

（即時娛樂）