女團「BOOM！怪物星人」成軍周年 陳零九祝很快登小巨蛋開個唱 (22:01)

由溫妮、郁采真（小V）、魏嘉瑩（小魏）及琳誼組成的創作女團「BOOM！怪物星人」日前舉辦《還記得那天》成軍周年封街簽唱會，邀來陳零九、黃氏兄弟瑋瑋、黃霆睿（Ray）前來慶生同樂，現場吸引逾千名粉絲到場支持。「BOOM！怪物星人」獻唱新歌《拜託別旋轉我》、翻唱《SHERO》，為更接近歌迷特別打造小舞台。琳誼與Ray合唱新歌《我用了多少的十年才明白》，還跳起「怪星舞」。

小魏特別感謝陳零九在去年「BOOM！怪物星人」剛出道時，就邀請她們擔任九澤CP 「愛在你身邊 LOVE GAME」台北演唱會嘉賓，有了第一次站上台北小巨蛋舞台演出的機會，陳零九「有借有還」相當重義氣，不僅現身站台祝賀，更獻上祝福：「相信很快你們也會站上小巨蛋辦演唱會，到時候要記得邀請我當嘉賓唷。」雙方合唱《星星都聽懂》、《天黑請閉眼》，令粉絲high爆。活動最後4位成員在台上看著一周年影片回顧，小V與溫妮是感性落淚，她們相約粉絲：「未來還有很多很多的生日。都陪我們一起過，好嗎？」回首這過去一年，去了好多大小舞台、經歷很多挑戰，她們感性告白：「謝謝你陪我們走過365日的輕狂，感謝幕後的伙伴們，陪我們不知熬了多少夜，只為了作品更完美、讓更多人聽見。謝謝大家到現場參與，祝我們1歲生日快樂。」也期許著未來：「我們是BOOM！怪物星人，四個喜歡創作、喜歡唱歌的女生，新的一年開始，期待有你一起，我們繼續飛向更大的天空。」她們與現場粉絲們大合照留下難忘又珍貴的畫面。

（即時娛樂）