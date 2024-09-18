李幸倪飛身救波撞傷膝頭 曾傲棐與師弟妹打波認讓賽 (17:00)

李幸倪（Gin）與曾傲棐（Arvin）正舉行「學校巡迴運動比賽」，第2站來到Arvin母校「天水圍香島中學」。比賽當日，Arvin特意提早回校，爭取時間先跟校長及老師們合照及聊天，一眾師弟妹進入禮堂見到Arvin後立即上前爭相合照。Arvin說︰「我覺得我好幸運同幸福，成日覺得離開咗一個地方、暫別一個社群之後被人記得係一種福分，尤其好多都係喺我成長路上好重要嘅老師。我好珍惜呢個緣分，多謝佢哋令到我有種『哎呀，你番嚟啦』嘅感覺。」

羽毛球賽分為3個回合，總成績將計入龍虎榜，巡迴比賽完結後，Gin跟Arvin會到獲得最高分的學校唱歌表演。比賽期間，Gin十分投入，除了「食波餅」，更飛身救波撞瘀膝頭。她說︰「依家行路仲有啲痛，但好開心見到啲同學仔，可以同佢哋一齊互動。佢哋非常熱情，所以我就太興奮，都提咗自己唔好咁搏命㗎啦。由於我懷疑我隊友Arvin有可能偏幫佢嘅母校，想最後可以番嚟唱歌，所以為咗公平多少少，我就出多少少力，哈哈。」比賽主持劉若寶（Polly）亦懷疑Arvin在比賽中的表現比平日差，有讓賽之嫌。Arvin笑道：「回鄉探親點都要讓少少嘅！但係童叟無欺，我向燈火發誓只係讓咗兩球，其他都係全力以赴，只不過係技不如人、狀態不佳，抱歉各位。」

已畢業5年的Arvin回到母校進行活動，感受特別深。她說︰「今次我自己行上禮堂，可能因為曾經日日都喺到返學放學，就算隔咗5年個感覺好似噚日先行完咁。人生第一次有呢個咁奇妙嘅感覺，好似乜都變咗好多，但係又乜都冇變。」比賽結束後，Arvin在校園內遊走一遍。她說︰「因為驚影響到同學上堂，所以範圍好有限咁行咗一轉學校，仲咁啱撞到自己中學嘅同班同學，有啲係嚟見工，有啲就已經係返番嚟母校做老師，個感覺好奇妙，大家用唔同身分再聚首一堂，係有種令人為之動容嘅力量。」

（即時娛樂）