首與葉童合作舞台劇 黃德斌自爆未看劇本已一口答應 (20:45)

葉童、黃德斌、楊永德和李俊樂將於11月合作演出舞台劇《唔講得》，導演胡恩威表示該劇改編自上海話劇《不可說》，講述3位腦科醫生的兩男一女三角戀關係。監製陳善之指葉童和黃德斌是踏實又神經質的演員，覺得兩人合作頗有趣，所以游說演出，他們看完劇本便一口答應。黃德斌自言知道有機會跟葉童合作，未看劇本已答應演出。葉童大讚黃德斌高大靚仔︰「首次合作，見面時為了拉近距離，原本想跟他談健身並篤一下他的肌肉，但自覺失禮，我沒有出手。與他交談後，發現大家對電影很有共鳴，現在很好傾。」

葉童和德斌合照時，葉童伸手想篤德斌的肌肉，但德斌立即縮開。他解釋︰「我不夠大隻，要練一練先。」葉童稱最想篤他的三角肌，認為健身的人很有型，對身體、美和健康都有追求。她說：「佩服德斌擁有一身健碩身型，可能我年紀大，肉有點鬆弛，很想感受結實肌肉的感覺，相信一定會掂到他。」兩人表示對劇中呈現的婚姻生活有點身同感受，他們將平日與另一半相處時的語氣和動作加入角色。

問他們有否親熱戲？葉童笑說：「角色是老夫老妻，怎會有親熱戲，但會透過對白交待親熱。」對於被指神經質，葉童笑說：「最神經質就是演舞台劇，花時間綵排，又要記那麼多對白。這齣劇有很多對白，有場戲，我花了兩日時間才背到，不知是否懲罰我小時候沒好好讀書。」德斌指他要堅持時就會變得神經質。

（即時娛樂）