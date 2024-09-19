梁釗峰新歌《離合的藝術》MV 邀80歲姑媽參與演出 (14:40)

梁釗峰昨天（18日）推出新歌《離合的藝術》MV，請來話劇界神級演員區嘉雯和高翰文、合作逾10年的髮型師好友Zanki、同學、造型師和排舞師等好友演出，釗峰的80歲大姑媽更在MV中跳舞。釗峰笑言不會償還這張已經碌爆的人情卡︰「欠佢哋一世，要佢哋永遠記住我！」 他感謝每位參與演出的嘉賓又演戲又跳舞︰「重中之重當然係翰文大哥與嘉雯姐嘅戲分，可謂『劇力萬鈞』﹗佢哋飾演一對好耐無見嘅舊情人，心照不宣，雖然無對白，只用眼神，好適合呢首歌。」

提到大姑媽，釗峰興奮地說：「早前同大姑媽慶祝80歲生日，佢嚟拍MV好開心，話個個都叫佢大姑媽，個個都係佢侄仔侄女。」為配合MV劇情，釗峰出動私伙咪高峰和耳機，現場唱這新歌給嘉賓聽。他說：「今次邀請相熟朋友拍攝，佢哋代表唔同年齡層，我希望坐喺對面聽我唱歌嘅係熟人，同我有connection，我可以唔忌諱，好放鬆咁去唱歌，令MV更有靈魂。」

釗峰在MV中有一段獨舞，他拍攝前兩天在排舞室苦練，到場後默默在一旁練習，十分認真。釗峰說︰「多謝老師悉心教導，我覺得自己10幾分鐘就上手。不過，跳到唔代表跳得好睇。我學識之後再用畢生嘅時間去跳好，我未跳得好。」從這次單人華爾滋，釗峰有所領悟：「男人最緊要有膊頭，被搭住就要支撐住對方。單人跳舞要靠幻想，練習時我幻想跳舞老師，諗住佢會點樣督促我。至於拍MV時，我梗係幻想過去離離合合嘅對象。希望睇到MV嘅人，聯想到自己同最難忘嘅人，跳番一場舞。」

（即時娛樂）