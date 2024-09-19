KOLOR宣布12月開20周年音樂會 搖滾探索不確定未來 (15:02)

樂隊KOLOR將於12月20日假灣仔會展舉行20周年音樂會《KOLOR 20XX Live in Hong Kong》，門票今天（19日）公開發售。音樂會主題「20XX」蘊含雙重意義，「XX」代表20，象徵KOLOR踏入20年的歷程，同時寓意着未知。KOLOR直言未來充滿不確定性，但仍期待與樂迷一同搖滾，探索未來的可能。他們說︰「世界上充滿了不確定性，但我們希望珍惜當下的每一刻，享受這次音樂之旅。許多樂迷與我們一同度過了無數歲月，大家已經成為好朋友，非常感謝你們的陪伴！」KOLOR宣布開騷後，不少樂迷留言表達心聲，未等門票開售已要求加場。

音樂會主海報是KOLAR 4位成員在大廈天台俯瞰街景的模樣，他們身後高掛「KOLOR 20XX」的霓虹燈廣告牌。廣告牌採用了霓虹綠色，與黑夜背景成鮮明對比，同時吸晴。海報設計融合科幻元素，像是虛擬實境或未來科技的視覺效果，讓整體氛圍更具未來感之餘，也融入了香港的獨特風情。工廠大廈林立，香港的都市夜景，燈火輝煌，也正是無數樂迷踏上音樂旅程的起點。

KOLOR同時宣布推出新歌《拓荒者》，MV是早前到台灣、英國和澳洲世界巡唱的片段，樂隊下月將到加拿大演出，最終回到香港舉辦20周年音樂會。距離香港演唱會尚有數月，他們表示︰「未來這3個月，大家做好運動，多飲水，休息夠！12月20日一齊爆發！」

（即時娛樂）