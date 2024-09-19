企業強人｜尹詩沛演女秘書獲讚脫胎換骨 刻意細聲扮溫柔 嚇窒譚俊彥 (17:34)

無綫劇《企業強人》除了4位主角陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯，及老戲骨姜大衛值得留意外，其他角色亦各有特色。

當中令人眼前一亮，是近年在劇集中屢見突破的尹詩沛（Nicole），繼在《再見‧枕邊人》中演慘遭家暴的可憐女子、及在《法證先鋒VI倖存者的救贖》中大晒像真度極高的日式英語後，這次再搞新意思，一改以往出位戲路，飾演內斂實幹女秘書程璐，並憑對白上細節心思位、成功吸引內地KOL注意，大讚詩沛跳出以往的「大聲公」、長篇大論及粗魯框框，演活實力女秘書。

由於程璐是趙愷（陳豪飾）得力助手，不少場口均能見到Nicole的身影；過往多以鮮艷造型亮相劇集的Nicole，這次改以OL風現身，以及溫柔且井然有條的語速，獲讚脫胎換骨。

Nicole笑言劇中角色與現實的她相差太遠，令不少相熟的台前幕後大呼不習慣，當中尤以譚俊彥反應最為「激烈」及搞笑：「阿Shaun（譚俊彥）每次見到我，都話我扮斯文想打我。」Nicole為投入角色，她只要一埋位就保持陰聲細氣，並竭盡所能「自己呃自己」，務求完全代入角色：「我唔畀自己講嘢太低音，同埋要勁溫柔同勁細聲，搞到收音老師成日收唔到我把聲，仲問我可唔可以大聲少少，但我都猛話唔可以，仲話自己本身咁細聲，情願黐番高少少個咪等收音師方便工作，我要去到咁樣自我催眠。」

昨晚（18日）的主線劇情圍繞趙愷、宋翹（張曦雯飾）及徐道明（譚俊彥飾）錯綜複雜的關係。徐道明代表世代物流，找宋翹洽談買賣二手飛機事宜，但因宋翹只想與前夫趙愷交手，拒絕與道明會面，令不知就裏的道明有挫敗感；之後道明在酒吧中邂逅宋翹、並在不知道對方真正身分的情况下，發生一夜情，翌日醒來後才知道事態嚴重，並引發軒然大波。

（即時娛樂）