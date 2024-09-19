佘詩曼讚吳謹言洪堯合襯 盼覓靈魂伴侶：我注重溝通 (18:48)

問阿佘怕不怕被催婚？她笑言多年來常被追問，婚嫁話題已被問到滑牙。（劉永銳攝）

佘詩曼（阿佘）、內地影帝陳坤今天（19日）到新蒲崗出席珠寶活動，久未在港露面的陳坤擔任珠寶店全球代言人，以全黑打扮Cool爆示人，他與阿佘零交流，2人僅隔著珠寶店高層影合照。陳坤活動後未有受訪，只在現場跟觀眾分享處事心得。

阿佘透露會再主演《新聞女王》電影版和劇集續集，預算明年年初開工，她說：「我聽到會原班人馬合作，劇集續集亦會加入新人物，電影版陣容未知道，我暫時未收到劇本。」

早前阿佘為林峯澳門演唱會擔任表演嘉賓，引起迴響，她說：「好好玩、好開心，多謝阿峯邀請我，但唱一次夠了，嚇到我死，我未去到唱上癮階段。今次難得有機會唱歌，就想揀首難度高少少，我覺得鄭秀文的歌好聽，但對我來講很難唱，都想嘗試，變成自己給壓力自己。」

與阿佘合作過《延禧攻略》的吳謹言，日前與洪堯閃婚，阿佘讚2人相襯，替他們開心，亦對喜訊不感驚訝：「拍劇的時候他們已是好好朋友，當時是否在一起，我就不知道，但近年知道他們拍拖，他們由好朋友開始，都順理成章，結婚都是好事。我們仍然有個群組聯絡，但見面比較難，因為大家都忙，若果他們擺婚宴邀請我，我都想出席見證和祝福他們。」

問阿佘怕不怕被催婚？她笑言多年來常被追問，婚嫁話題已被問到滑牙：「問都沒用。（有沒有著落？）現在事業為重，遇到就遇，拍拖只是點綴。（擇偶要求愈來愈高？）都正常，人愈大要求就不簡單，我注重溝通，希望另一半成為我的靈魂伴侶，帶給我能量，令我更加進步，我喜歡叻的人。（朋友介紹筍盤？）唉，筍盤都被人『擸晒』，不緊要，緣分天注定。」

阿佘透露曾收過有男士送贈首飾，她說：「我話沒收過男士送禮就騙你，屋企人都可以有男仔。」她又自認貪靚，4、5歲已要求媽媽帶她去穿耳窿：「媽咪說穿耳窿好痛，但我忍住不喊，媽媽當時送了第一對心形耳環給我。長大後，做第一份暑期工掙到5位數字，全份糧用來買心形鑲鑽石耳環給自己。」

（即時娛樂）