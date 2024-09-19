《忠烈楊門》慰勞宴 預告明年重演 汪明荃再努力演好佘太君 (20:15)

由彭美施擔任總策劃兼出品人的新編粵劇《忠烈楊門》，於8月公演一連4場均爆滿及贏得好口碑，班主施姐昨晚（18日）舉行慶功宴，該劇大部分演員均抽空出席，場面熱鬧，尤其近日工作繁多的汪明荃（阿姐）坐足全場，更幸運抽到千元利市。眾演員大合照時更以：「《忠烈楊門》，明年載譽重來，震撼全城！」作為口號，明年重演勢在必行。飾演佘太君被讚轉型成功的阿姐坦言，好想有機會再演佘太君，她說：「我一定會唱及演得更好！」

席間施姐表示：「首先要多謝各位演員的落力演出，今次動用超過180位台前幕後通力合作，成就了《忠烈楊門》，更加感謝觀眾對此劇喜愛，自問還有很多改善空間，收集很多好建議，若重演也必定首要把劇本修改好，讓大家看到升級版的《忠烈楊門》。」施姐透露例如已構思楊宗保（梁兆明飾）會在升級版中真身登場等。

《忠烈楊門》由汪明荃擔演佘太君，與一眾梨園出色文武生及花旦所演楊家將合作，連場激烈武打及唱出家國情，對於該劇已籌備升級版，她會否再演佘太君？汪阿姐說：「很高興可以成身為《忠烈楊門》一份子，聽到施姐說會重演，對我亦好有幫助。因為給我多一個機會，可以做得更好一點，未知重演會否和其他演出可會撞期，但我很希望可以配合得來，而我第一次做老角，眼見每一位演員都好打得，這班年輕一輩演得很好，我反而覺得自己不夠好，應該要再努力一些。」阿姐認為她的不足在於：「我有些心怯，整個戲的負擔都很重。第一場演出自問演得不好，當練習而己，後來熟練了亦暢順好多。」

有觀眾讚阿姐愈唱愈有感情，被阿姐所演佘太君的情感帶動了。阿姐說：「我擅長做感情戲，好像演電視劇那樣，只不過亦嫌演得未夠威嚴，這個戲應該要再威嚴些，但又怕會太惡，加上不習慣演老角。」阿姐稱羅家英亦聽取別人意見，再給她建議，希望下次演得再好一些，她表示《忠烈楊門》是施姐第8個作品，很難得有班主出心出力出錢，全程參與其中，認真看待每件事，感覺很不同，對整個粵劇界貢獻好大。

（即時娛樂）