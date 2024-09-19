吳浩康分享囝囝「黑材料」短片 娶郭思琳靠美食談情說愛 (21:22)

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》，今晚（19日）星級飯腳嘉賓是吳浩康（Deep）。Deep為養妻活兒身兼多職，既教唱歌又從事地盤工作並跟網民分享，被激讚為「職安真漢子」。他會以觀塘地膽身分，帶行仔品嘗區內心水美食。

首站Deep跟行仔來到一間街坊海鮮菜館，最先是由歌唱學生介紹，想不到一食就10年，Deep笑說︰「唱歌學生帶我嚟，食過好食喎，之後帶老婆郭思琳嚟食，嗰時仲拍緊拖。」他直言店內食物好食之餘，更可以合拼半份︰「有啲嘢可以半份、半份嚟，啱晒情侶食。」

席間Deep講到為人父後，有一件事會經常留意，他笑說︰「成日留意同行嘅人食嘢，有無滴到條褲，因為睇慣咗阿仔。做老竇即係咩呢，係你未準備好成長，都會迫你成長。」Deep透露曾因為未能如自己父親般稱職，而令到自己頗沮喪，最後學曉不去比較，人也變得開朗，他笑言︰「係迫住你成長，但未必成長到，奇怪係成長唔到又過到關。」

接着Deep帶行仔光顧潮州菜館，原來跟Deep老父有關，他解釋︰「細細個老竇帶我哋去好多地方食嘢，我哋海豐人，但香港無海豐嘢食，最近磅係食潮州嘢，呢間餐館食咗15年。」

Deep身兼多職，其中一個身分為Vloger（部落格主），他自言因為喜歡看短片，激發到開Vlog（影片部落格），特別是從事地盤工作之後，多了分享話題。Deep又自爆拍了不少囝囝「撑撑」的「黑材料」短片，他鬼馬地說︰「短短地儲落佢扭計、發爛渣嘅片，第時佢結婚生仔嘅時候，會喺佢老婆仔女面前播出嚟。」

（即時娛樂）