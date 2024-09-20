武替道｜蔡思韵想合作拍對打戲 董瑋︰佢可能會後悔 (14:03)

劉俊謙、董瑋（Dee哥）、伍允龍、蔡思韵（Ceci）主演的電影《武替道》，傳遞香港武師熱血精神，戲中的父女感情線亦深深打動觀眾。Ceci飾演資深武指森哥（董瑋飾）的女兒Cherry，她一直對父親心存芥蒂，森哥欲彌補關係，但始終未得到女兒原諒。不少優先場觀眾大讚Dee哥與Ceci演出自然流露，對箇中父女劇情深感共鳴。

Dee哥相隔7年再現大銀幕，Ceci讚Dee哥非常友善，相當關照後輩。她說：「喺拍嘅時候，因為始終戲中父女關係未算十分好，但因為Dee哥真係太nice，所以相處時都唔會令我覺得好畏懼，反而係一種尊敬喺心入面。」戲中森哥為了事業及一眾武師兄弟，忽略家庭及身邊人，Ceci對此深有感受：「因為可能我自己都係咁樣，工作上面忙碌，都會令到我忽略咗好多嘢，所以呢一份感覺我係理解嘅，但係當我演繹呢個女嘅時候，我覺得最難掌握係嗰種帶有愛嘅關係，佢只能夠展現一種好冷漠，或係一種已經扮不在乎嘅狀態，但係其實佢都好care爸爸，所以我覺得演出上最難掌握係呢一種裏外不一嘅狀態。」

Ceci為未能與Dee哥對打感到可惜：「希望下次可以再同Dee哥合作時，可以同佢有打嘅動作合作。」Dee哥回憶初見Ceci，便覺得她身形高䠷，非常親切。Dee哥被問到Ceci可有潛質做動作演員時說：「有方法，林青霞都拍得動作片啊，係咪？如果Ceci同我拍打戲，可能會後悔，因為我做動作指導嘅樣，係同做演員嘅樣完全兩樣。我會要求高啲，因為唔想佢有機會受傷，又要拍得好睇。我指導動作時會比較嚴格，或許會臭口臭面啲，但目的都係為令動作戲拍出最佳效果。」

談到飾演森哥一角，Dee哥稱角色遭遇令他更投入演出：「你一投入角色，你就會令自己諗番以前，即係自己屋企，即係你畀到幾多時間啲細路啊。投身影圈多年，因為工作影響家庭上付出時間，確實與角色一樣對家人有一種虧欠感。」當被問到今次參演會否想再回到幕前時，自1980年代後專注做武指工作的Dee哥表示：「我呢排都有幫人客串，只係呢部演出上比較日子多啲啦，自己可以盡到幾多力，就出幾多力，但係你話主力做回演員，我諗就唔會。」Dee哥又指現時自己更想為香港電影業的年輕一代作出支持：「香港有一班新演員、新導演，甚至乎新幕後工作人員喺度鍥而不捨付出緊，我好感動。」

劉俊謙於戲中演熱血武師，經常被打到周身傷。Ceci被問到有否心痛男友時說：「無心痛。我只係覺得佢係一個專業嘅演員，最緊要係我都好相信佢，同埋好相信動作指導係會安全咁樣去做到。佢能夠親身上陣演出動作戲，我好開心。」

（即時娛樂）