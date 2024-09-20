袁偉豪做足10個月湊仔公 準備好隨時復出拍劇 (16:11)

袁偉豪夫婦昨晚（19日）出席慈善晚宴，去年11月誕下兒子袁晞祐（袁咕碌）的張寶兒明顯已收身成功。她表示之前一直忙湊仔，直至近日才有時間做運動，希望能有平衡的生活。袁偉豪稱太太每天為兒子安排活動，十分「燒腦」，他也有幫忙。張寶兒說︰「兒子5個月大時已開始上學，我們不是想培育他成為尖子，他只是去玩，不是認真的上課。從前的家長會讓孩子自由發展，新一代的家長有更科學的育兒方法。我們安排兒子上鍛練班，讓他鍛練腰部及接受按摩，令他能坐直一點。我們從旁學習，回家後實踐，也獲益良多。」

張寶兒自言目前雖有豐富的育嬰心得，但未有資格出書。袁偉豪笑說︰「生多幾個先﹗計劃生幾多個小朋友？兩個就夠，希望下一個是女兒，湊成『好』字。聽說想生女就要少吃肉，我平日飲食是少肉多菜，隨緣吧！」自兒子出世後，袁偉豪一直做「湊仔公」，他表示當爸前拍下的劇集已全數播出，他已準備好拍劇，等公司安排。

同場的薛家燕稱近日因主持飲食節目《家常便飯爭霸戰》而學會煮很多家常小菜，但因工作忙沒時間下廚，只能將學到的傳授給工人。她透露將前往加拿大拍劇，全英語演出絕無問題。家燕姐說︰「酬勞以美金計算，是開心價﹗我在劇中飾演女強人，沒感情線。我對上一個有感情線的角色已是數年前，有場夢境中的牀上戲。」

（即時娛樂）