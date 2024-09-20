邵音音現身電影人黃錦江畫展 憶當年與李小龍偶遇情况 (17:08)

邵音音在畫作中重拾青春，仿佛逆齡回春。她一眼就認出了那幅畫是1978年電影中的自己，回憶起當年與李小龍的偶遇。（大會提供）

電影工作者黃錦江（KK）花了一年多時間創作132位電影明星的畫作，他近日回港推出《群星閃耀百年光》香港百年影星人像畫冊，同場舉行原作藝術展覽，獲香港著名電影製作人吳思遠主禮及題辭。吳思遠、導演章國明及馮意清、製片人宛敏芳、邵氏製片人黃家禧、美術指導文念中、劉天蘭及奚仲文、漫畫家馬星原、作家沈西城及方舒眉、歌手何家光，邵音音及謝魯駟，昨天（19日）均參與開幕活動支持。

吳思遠表示這次畫展意義非凡，匯聚了多年來與電影界好友，重溫了共同努力創作電影的美好歲月。他說︰「細細品味這些膾炙人口的影星畫作，不僅展現了每位明星在影壇上的獨特風采與貢獻，還讓人緬懷那些已故的前輩及藝人好友，感嘆人生匆匆而過，但經典的電影情節卻永存。」他也勉勵新一代電影人接棒，珍惜香港這片福地與大熔爐，充分發揮自己的才華，延續東方荷李活的傳奇。

到場嘉賓均讚嘆畫冊是香港電影百年輝煌歷史的佐證，是香港人的集體回憶。邵音音在畫作中重拾青春，仿佛逆齡回春。她一眼就認出了那幅畫是1978年電影中的自己，回憶起當年與李小龍的偶遇，李小龍稱讚她的美貌，並力推她進入影圈發展，一眨眼已是40多年了。漫畫家馬星原與KK相識超過30年，兩人以畫會友，心靈契合，一聽到年過70的好友仍然不懈追夢，便立即身體力行地支持，為他擔任畫冊的出品人。他回憶起年輕時與KK的往事，當時兩人都是美術指導，透過繪畫建立了深厚的友情，此次畫展再次展現了KK在美術領域功架十足，寶刀未老。

KK希望以畫作形式紀錄從早期的銀幕巨星到現今的新生代演員，讓觀眾得以窺見這些電影工作者背後的奮鬥與成就，並透過畫冊的發行與展覽結合，珍藏承傳香港電影歷史的深厚底蘊，同時向所有香港電影工作者致敬。KK感謝各界對《群星閃耀百年光》的支持，雖然因為行程關係只能展出3天，但正努力學習創新科技，希望在線上與知音及影迷好友再聚交流。

（即時娛樂）