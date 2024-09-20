玫瑰的故事｜劉亦菲首度挑戰媽媽角色 與4位型男譜戀曲 (18:43)

劉亦菲在劇中跟林更新（左圖）畢業後步入婚姻殿堂並誕下女兒；劉亦菲跟林一譜姊弟戀。（無綫提供圖片）

劉亦菲和霍建華在劇中視對方為靈魂伴侶，可惜家明（霍建華飾）身患絕症只剩下幾個月生命，但亦玫（劉亦菲飾）對他不離不棄，陪伴對方走到最後。（無綫提供圖片）

劉亦菲擔正的《玫瑰的故事》下周一晚上9點半翡翠台播映，劉亦菲周旋4位型男包括林更新（左上圖）﹑霍建華（右上圖）﹑彭冠英（左下圖）及林一（右下圖）。（無綫提供圖片）

外購劇《玫瑰的故事》下周一（23日）晚起、逢周一至五晚上9點半翡翠台播映，演員陣容有劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新及霍建華等。

改編自1981年當代小說家亦舒的同名長篇小說的《玫瑰的故事》，在內地播出後大受歡迎，有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲近年作品大獲好評，去年播出的《去有風的地方》大受歡迎，人氣持續攀升的她再下一城，憑《玫瑰的故事》再掀起觀眾追劇熱潮。

《玫》劇情主要圍繞女主角黃亦玫（劉亦菲飾）發生，當中亦玫的4段感情線，是劇中的焦點所在。亦玫的初戀男友是莊國棟（彭冠英飾），初出社會工作的亦玫，在一次宴會中認識了對方，2人一見鍾情陷入愛河，然而因一些原因並沒有走到最後；之後亦玫與學長方協文（林更新飾）邂逅，2人畢業後步入婚姻殿堂並誕下女兒，惟2人婚後彼此性格和志向相差甚遠，亦玫最終選擇轉身找回自己；今次是劉亦菲首度挑戰演母親角色。

經歷完婚姻失敗後的亦玫，決定開始創業，在藝術品策展領域闖出一片天地，她遇到了一生中最愛傅家明（霍建華飾），身為藝術家的傅家明，對藝術有敏銳洞察力和理解力，與黃亦玫之間有許多共通點，2人視對方為靈魂伴侶，可惜家明身患絕症，只剩下幾個月命，但亦玫對他仍然不離不棄，陪伴對方走到最後。

霍建華對上一套劇已經2019年的《築夢情緣》，今次相隔5年演出《玫瑰的故事》，雖然只是客串性質，2人首度合演CP，獲網友封為「神顏CP」。至於最後一條感情線，黃亦玫與比她年輕的機師何西（林一飾）拍拖，上演姊弟戀。今年只有25歲的林一，最煞食是擁有188cm身高加上帥氣面孔，堪稱完美Package。

（即時娛樂）