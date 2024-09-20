黃智雯離開無綫後 首亮相ViuTV任評判 自揭心目中3大女神 (20:59)

黃智雯離開無綫後，首次跟ViuTV合作，今天黃智雯（20日）錄影ViuTV選美真人騷《美麗40路最美一夜》，以鬆身打扮的黃智雯否認懷孕，指影相角度令人產生誤會，生小朋友抱順其自然態度，不過她透露有「BB」於10月出世，就是開設個人網上頻道節目：「開節目是我願望之一，花了很多心機找班底、策劃節目內容，拍一個幫人圓夢節目，參加者有素人和我的粉絲，暫時拍了幾集，（有沒有幫『胡說八道』姊妹圓夢？）我當時想請她們做嘉賓，希望之後集數找她們拍。」

談到首次跟ViuTV合作，黃智雯形容感覺新鮮，同場亦重遇昔日工作伙伴和熟悉面孔：「我一直想試新事物，好開心今次有機會做選美評判，我都是選美出身，感覺特別，亦有留意這個節目，想看住參賽者成長，期待她們表現。（審美準則？）不只看參賽者外表，談吐、內在美都會增加吸引力，我心目中有3位女神，喜歡鍾楚紅自然美、鄭秀文夠活力、郭藹明有智慧又淡定，這個年代女性可散發自信。」

問她倒戈幫ViuTV，怕不怕舊東家不高興？她說：「不會，這個節目主題幾適合我，大家去到這個年紀階段，第二，覺得不需要局限在某一個地方，有合適角色和劇本我都想嘗試，其實一直有洽談不同的劇本、舞台劇，我是個演員，都想演戲，跟不同演員合作。」

（即時娛樂）