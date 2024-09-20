洪助昇大坑舞火龍獲市民打氣 立志要做龍頭大哥 (22:38)

中秋節期間大坑一連三日舞火龍，吸引不少市民及遊客圍觀拍照，主角「火龍」由三百幾個猛男「揮舞」，英皇歌手洪助昇（Aiden）參與其中。原來這次是Aiden第二次參加舞火龍，第一次是2015年，「相隔咁長時間再玩，自己都好期待，同埋舞火龍被列入非物質文化遺產，自己好開心去參與呢個盛事。」他稱今次是朋友提議：「朋友一直都有參與呢個活動，咁啱今年中秋佢問我有冇興趣玩番，因為我細個都有舞獅，自己都想pick up番一啲表演唱歌演戲以外嘅興趣，所以就一齊去報名。」

火龍全長六十七米，一眾舞龍者要揮動火龍遊走大坑，絕對是體力的考驗，Aiden事前密密加操，「因為條龍係六十七米，要夠耐力同體力，所以自己都準備一下舉啞鈴、跑步，帶氧運動當然唔少得。」裝備同樣重要，他說：「要戴帽或者攞毛巾包住個頭，因為啲香會『辣』到頭髮。手套最重要，因為我哋揸住舞火龍嘅木棍舞得耐嘅話，係會灼痛。」Aiden表示這次舞火龍十分開心，因為圍觀的市民都十分熱情，會為大家打氣，「仲有就係嗰種Teamwork精神我覺得係好珍貴。」今次Aiden負責揮動龍身部份，他希望有一日成為「龍頭大哥」，因為龍頭同龍尾要比較有經驗的師兄才可以應付，希望自己有機會舞龍頭位置。

（即時娛樂）