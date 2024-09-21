菊梓喬澄清與保錡僅屬好友關係 冇同居冇情侶紋身 (14:24)

37歲菊梓喬（Hana）近月與33歲ERROR成員吳保錡傳緋聞，有指兩人已發展至同居關係，直認與Hana了解中的保錡近日更被爆在手臂內側紋上一個細小的綠色心心圖案，跟Hana左手的紋身圖案一樣。Hana昨晚（20日）出席活動時拉開本來遮住其紋身的手袖，澄清兩人的紋身圖案不同。她說︰「邊個情侶？不是情侶紋身，他不是特登為我紋。我有問他是否跟我風？他說不是，是拍節目要他這樣做。真的不是一模一樣，我的是『無堅不摧鑽石心』，提醒自己要為音樂努力奮鬥。王菲和謝霆鋒的才叫情侶紋身，我不會約他去紋情侶紋身，因為他不是謝霆鋒。」

Hana承認曾陪伴保錡買廁紙，但兩人沒同居，保錡也沒追求她。Hana表示︰「我們那天做完Gym又約一同去吃東西，他說要買廁紙，難道叫他自己去買麼？怎會丟低他一個人去買廁紙。我沒跟保錡同居，我是跟妹妹及貓狗同住﹗我想澄清，我們是互相追蹤對方社交平台的好友關係。這是我們建立了一年的關係﹗他沒追求我，我也不會追求別人，我似這樣的人麼？有好消息時，再告訴大家。」Hana認為愛情無界限，如果是真愛，莫說姊弟戀，她同性戀亦會接受。她說︰「我只希望不再孤單﹗我這些中女，去到某個年紀只希望開開心心。」

Hana稱喜歡心地善良、不煙不酒、沒不良嗜好及有事業基礎的好人，始終已非小朋友，不能亂作決定。如保錡有天表白，Hana強調要看他說什麼︰「他很搞笑，很多時都是開玩笑，不知道他哪句真。」至於是否已跟曾傳緋聞的吳卓羲分手，Hana未直接回答︰「了解中。我發現『了解中』是一個潮語，這樣說後，就什麼都不用再回答。」她被追問目前是否單身時說︰「我不是真的太肯定。如果我肯定，會好肯定。或許因為有很多揣測，令其他人有很大壓力。我本身沒什麼壓力，很正能量，但不希望令別人有壓力。」

（即時娛樂）