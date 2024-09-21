黃依汶與丈夫陳國坤一個夠晒數 8歲獨子陳真拒要弟妹 (16:30)

黃依汶（Emme）早前接受HOY TV主播俞詠文訪問暢談近况，結婚10年的她與丈夫陳國坤育有8歲兒子陳真，並已淡出幕前多年，目前經營飲食業生意。她說︰「我做餐飲業之前，已經有自己品牌，做咗好多唔同嘅職業，當然仲有做一個全職媽媽。比較之下，做媽咪真係好辛苦，因為我做乜嘢都可以放低，但係小朋友唔可以放低，嗰種辛苦係精神上嘅辛苦，即係嗰一刻做嘢已經好攰，但係仲要同個仔傾偈，你唔可以唔睬佢㗎嘛! 」

Emme曾透露與丈夫每做一項幕前演出，事前也必須讓兒子過目及批准，她解釋︰「佢好想知道媽咪同爹哋喺度做緊啲乜嘢，我依家已經當佢係一個小大人，每日返屋企都會同佢講吓我今日做咗啲乜嘢， 我有啲咩感受，希望佢都會習慣，以後有咩事都同我講，所以就算爸爸拍嗰啲16歲以下唔畀睇嘅電影，我哋都會喺旁邊引導畀佢睇，等佢知道我哋兩個做緊嘅嘢! 」

陳真現已8歲，Emme坦言與丈夫都認為「一個夠晒數」，從未想過再生小朋友。她表示︰「我哋兩個都唔算超級無敵鍾意小朋友，我哋嘗試過，生咗一個陳真，佢又好得意㗎喎! 我由佢2歲問到8歲，問佢想唔想要一個細佬妹呀? 佢一直堅決話唔要! 佢話『如果你驚我悶嘅話，帶啲friend返嚟屋企玩咪得囉』，佢又會話唔想再陪啲小朋友睇嗰啲baby channel，所以我哋都係一個就夠晒數。」

Emme早前趁暑假安排陳真參加軍校訓練，她直言獲益良多：「佢由到大都未試過喺出面過夜，今次一去就去7日，返到嚟好似大過咗好多，有時仲搶住摺晒所有被，仲改善咗一直以來嘅『寒背』問題。我哋話8年以嚟，都未見過佢企得咁直，簡直係值回票價!」

（即時娛樂）