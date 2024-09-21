鄭俊弘談被指為愛情放棄事業 高層面前當Yes Man 令音樂失個性 (17:29)

鄭俊弘（Fred）近日接受商台《星光背後》訪問，宣傳新歌《爛好人》。《爛好人》跟去年推出的《左搖右擺》一樣，由金牌監製王雙駿伙拍填詞人Oscar創作，風格跟星夢何哲圖年代的劇集歌模式完全不同。Fred直言從前在舊老闆面前，大多時候都是當一個「爛好人」。他說︰「我好容易話為，老闆話唱咩就唱咩，有啲歌係我鍾意嘅，有啲就算唔啱我唱都要唱，變咗好似冇咗character。」Fred透露早在2021年何哲圖離開前，他已想約滿後不再續約星夢，直至何麗全回巢掌權唱片部，再找他傾音樂合約，承諾讓他在音樂創作上自主，促使他邀請王雙駿（Carl）合作。Fred表示︰「我依家嘅歌可以表達自己同有更多想法﹗我以前有爭取過，但最後都係老闆決定。我唔敢拒絕同講自己嘅立場，怕其他人點睇我，覺得自己要好合作，但心入面係唔想妥協，搞到自己唔開心。我依家仔都生埋，就覺得不如一開始就同人講咗自己諗法先，唔好浪費大家時間。」

Fred兩年前初為人父，他回憶當時感到前所未有的幸福，直至兒子讚廷（Asher）去年底被診斷患有「天使綜合症」，與太太何雁詩的心情如由天堂墮進地獄。他回憶︰「阿仔6個月大已經發展遲緩，仲未學識坐，到9個月大都無力爬。最初我一直樂觀堅信無事，係太太勸帶阿仔睇發展科同腦科，最後做咗基因檢查。好記得係假期後12月30號證實（患病）。」「天使綜合症」是一種罕見遺傳性疾病，發病率約為10000至20000人中的1人，疾病會嚴重影響患者的學習能力、語言能力、自主活動能力，患者會出現手腳痙攣和進食困難等徵狀。Fred曾怪責自己將病變基因帶給兒子︰「懷孕期間、婚前檢查都check唔到，萬幾之一機率嘅事，從來都冇諗過會發生，聽都未聽過呢個病。當初懷疑可能係自閉症，之後先知原來係仲嚴重過自閉症、唐氏綜合症，事前檢查唔到，係基因突變。我崩潰咗個幾月，太太一直比我堅強。我一諗起自己好命活多40年，或老婆活多50年，咁阿仔之後點時就會跌落深淵，唔想出街，日日攬住阿仔喊。我經過一段時間沉澱至走出嚟，明白要積極搵辦法幫阿仔，希望公開經歷鼓勵同路人，將信息傳開去，希望將來會有藥幫到。」

對於當年曾因處理感情事欠佳而令事業受挫，被外界認為他為愛情放棄事業，Fred說︰「我反而感恩有呢個過程，令到我成長。人生就係會不斷改變，一定有好有壞。人生就係咁，我感激呢個經驗，同太太一齊共患難，由初初拍拖到依家變咗終身伴侶，已經係最好的結局。我感激好多粉絲不離不棄，好似啱啱完嘅歌舞劇，佢哋每場都支持，甚至之前我去海外開演唱會都跟嚟睇。雖然冇以前咁多人，但好感恩。」

（即時娛樂）