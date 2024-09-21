無綫1975年青春劇《乘風破浪》高妙思離世 享年69歲 (18:24)

曾於1975年無綫青春劇《乘風破浪》中飾演「張珮珊」的高妙思離世，享年69歲。資深傳媒人汪曼玲今天（21日）在社交平台透露︰「在2023年的8月30號，我轉發這張封面給高妙思。她就覆我這段說話『時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，遙遙路長萬里也未覺疲累.......... 哈哈，乘風破浪！此劇記憶猶新，還好像是昨天的事兒！ 我到過許多地方，千百中國香港人都記得此劇！謝謝汪汪﹗』今年因為很久不見，就在WhatsApp找她，一直沒有回音，他們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」

高妙思為第一期無綫藝員訓練班學員，後來成為無綫藝員，曾拍過不少劇集，如《乘風破浪》、《楚留香》、《書劍恩仇錄》等。《乘風破浪》由趙雅芝、高妙思、莊文清、楊詩蒂和程可為主演，1975年播出後大受歡迎，楊詩蒂唱的同名主題曲亦街知巷聞。1990年代，高妙思與丈夫移民意大利及退出娛樂圈，兩人一直二人世界，未有仔女。她曾表示與丈夫會視乎天氣決定到不同的地方旅居，也曾到朋友經營的英國海外升學顧問公司幫忙。高妙思近年因母親及避疫，大部分時間留在香港，不時與圈中好友聚會。她雖然身形消瘦，但強調身體健康，只是有時因睡眠質素欠佳令體重下降。

（即時娛樂）