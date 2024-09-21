Lolly Talk阿妹否認著bra top搶鏡 ROVER兩成員帶病演舞台劇 (20:59)

女團Lolly Talk其中3位成員Sinnie（吳倩怡）、EIka（鄭芷淇）及阿妹（黃敏蕎）、男團ROVER、陳伊霖等，今天出席合作演出的音樂劇《重拾：10分鐘》拜神儀式時，主辦單位宣布加開最後1場，即合共演出10場，眾人知道後非常興奮。

身穿運動bra top的阿妹否認刻意搶隊友風頭，她說︰「我又遺失了牙套，所以一早趕去見牙醫後，便穿運動服去跑步，戴上新牙套令說話有點口齒不清。」Sinnie和Elka笑她已多次遺失牙套，阿妹強調演出時一定不會忘記台詞。3女開心舞台劇加場，稱正式演出會更情緒高漲。Sinnie自言經常「爆肚」，幸Elka每次也接得到。

戴上口罩的陳伊霖聲音沙啞，她說可能玩得太癲及不習慣運用聲線音調，已飲開聲茶、川貝水、琵琶膏等，會「死頂」完成10場演出。Sinnie提議她飲鹹竹蜂水，希望有助盡快開聲。

ROVER的王希晉（希晉）和卓金樂（Kim）亦帶病上陣，他們說咳嗽多時仍未康復，擔心影響演出。希晉說：「病不能當藉口，一定要做到最好，才對得起觀眾。」Kim自爆咳足半年，被取笑財多身子弱。他呻自己窮得來又要病，要以公司醫療卡看醫生節省金錢。陳鎮亨（亨仔）被爆最多甩漏，他說只錯漏了一次，首次演音樂劇，因不能NG重來而非常緊張。

（即時娛樂）