一樓一會｜Alton生日 綵排中度過 劇組送驚喜「燒」蛋糕 (13:53)

由「鬼王」潘紹聰領軍的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》現場版，將於10月25日起，假灣仔香港藝術中心壽臣劇院公演。眾演員包括潘紹聰、MIRROR成員王智德（Alton）、王嘉盈、麥沛東、歐芷菲、邢灝，以及編劇阮韻珊，導演朱栢謙、張志敏，昨天（21日）齊集排練室綵排。

適逢昨天是Alton生日，劇組為他炮製驚喜生日會。昨午於小休時段，麥沛東等人刻意拉開Alton，好讓劇組做準備，而嘉盈負責訂了令人意想不到的「燒」蛋糕。Alton返回綵排室時，大家齊唱生日歌，令Alton十分驚喜，看到枱上準備好的食物和蛋糕，他開心說︰「多謝！」

Alton興奮地手執火槍燃點「燒」蛋糕，寓意愈燒愈旺，燃點面層糖面相片後，下層浮現Alton另一張劇照，最令大家意想不到的是，蛋糕中層還有機關，當Alton跟指示拉出來的，原來是蛋糕中藏了一連串的Alton照片，寓意長長久久，Alton收到這個別開生面的蛋糕，開心不已，他笑言︰「我都唔知自己影過咁多相。」

潘紹聰還送上利市予壽星仔，潘Sir笑謂︰「今（昨）日係Alton正日生日，梗係要封利市啦！」還乘機打聽Alton幾多歲？Alton笑謂︰「未夠40。」談到生日願望，Alton說︰「希望嚟緊一年嘅工作，可以順順利利，大家都身心健康，《一樓一會》good show。」

Alton笑指生日在工作中度過，沒想到怎樣慶祝，他笑指︰「冇諗過大家會安排咁多嘢，好有心。我今（昨）日都覺得有啲奇怪，平時大家會叫定外賣，但今（昨）日冇人提過，我嚟之前仲買定嘢食，如果我早知道，我就唔食嘢住啦！」

（即時娛樂）