薛家燕逾半世紀前歌舞片劇照重現 劉天蘭對珍貴戲服未能保存感唏噓 (14:56)

香港電影美術學會去年於香港文化博物館舉行的《無中生有——香港電影美術及服裝造型展》，並將展覽全紀錄印刷成書籍以作紀念。而「無中生有」策展人之一的劉天蘭，與服指及紡織品研究專家張西美，昨天（21日）現身新城接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》訪問，大談「無中生有」蘊藏無數珍貴香港電影文化藝術及寶貴歷史。

劉天蘭表示展覽去年9月4日結束，他們花了1年時間把展覽紀錄編輯成書籍，並於今年9月4日推出，全書共達424頁，把展覽中由60年代至今，香港不少電影的經典角色造型、服裝、道具，總共400張照片輯錄於「無中生有」書中。

劉天蘭展示書內其中一張相當經典的1966年《彩色青春》歌舞片劇照給家燕姐看，她說：「圖中戴頭箍就係家燕姐！」家燕姐驚喜得開心說：「嘩，58年前！相裏仲有陳寶珠、蕭芳芳、王愛明、胡楓，真係好懷念。記得當年呢部歌舞片，每張票價只係兩毫子，我媽咪仲親自幫我買呢部片戲服。」

家燕姐感謝所有香港電影人及香港電影美術學會，對香港電影的貢獻，劉天蘭則對香港經典電影的珍貴服裝道具，因為地方及搬遷問題，令很多寶貴戲服及道具不能繼續保存而感唏噓，好艱難才找到部分當年戲服，包括林黛穿的旗袍戲服，能夠在展覽中重現，令大家感驚喜。

劉天蘭無奈又慨嘆說：「電影係文化藝術又係歷史見證，每一件戲服都係用心手工和物料，外國有電影博物館，香港係咪應該有電影博物館呢？希望眾志成城。」家燕姐也和應及呼籲希望香港政府關注，並謂電影文化藝術絕對值得把香港電影輝煌歷史傳承：「每一件戲服及道具，都係電影人努力、智慧及毅力。」

（即時娛樂）