黎展峯首次體驗做DJ 心情緊張 講嘢要Chok聲 (15:06)

歌手黎展峯（Andy）到新城廣播接受范振鋒主持的《新手DJ大鳴聲》節目，首次體驗做DJ滋味。Andy挑選8首輕快、正能量的歌曲，他說：「喺控制室同錄音室嘅感覺好唔同，好緊張，因為我要分享點解揀呢首歌，同埋喺我認知入面，DJ把聲好靚，我講嘢時都要chok一chok。」

Andy不僅分享了林家謙、陳健安、陳蕾、周國賢、岑寧兒、Pandora及Supper Moment歌曲，還介紹了他剛推出的新歌《免費升級》，他說：「首歌係講升級自己心態，當我哋重覆做一件事會覺得好無聊、好迷茫，但我哋要改變心態，提醒心入面團火，諗番當初點解會好享受做呢件事，燃起自己心中團火，當為自己燃火時，呢樣嘢係免費嘅。」

提到周國賢為日本某動畫獻唱的主題曲《黃金入球》時，Andy也分享自己對足球的熱愛，他說：「我12歲開始睇足球，由細踢到大，嗰時因為要減肥，仲入埋足球隊，最鍾意球隊係阿仙奴，最愛球星係奧斯爾，雖然佢已經退役，但佢好犀利，係用腦踢波嘅球員。」

Andy亦推薦陳健安的《煉獄健身室》，這首歌講述健身，與大學修讀體育的Andy產生深刻共鳴，他說：「做Gym練肌肉唔會呃人，只要肯練就會睇到成果，安仔喺MV入面騷肌肉線條好吸睛，自己睇完都好有動力操弗啲，將來拍一個類似嘅MV。」

（即時娛樂）