徐佳瑩相隔7年 再開紅館個唱 展現真性情 伙林家謙合唱 挑戰超寬音域 (15:43)

《徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會—香港場》昨晚（21/9）紅館舉行。這是徐佳瑩（LaLa）相隔7年再次來港開騷，她為香港樂迷炮製多個驚喜。

演唱會開首，LaLa先送上《給》、《以上皆非》、《圓舞曲》、《極限》、《高空彈跳》及《病人》多首高難度作品，一展超強演唱實力，接著她以廣東話跟觀眾打招呼：「大家好，我係徐佳瑩！」接著她說：「香港的朋友，我超級想你們！今（昨）天站在這裏，是7年後又來香港開演唱會，我很期待，而現在是很感動的，因為超過10年前，第一次來香港的時候，有一群香港的老朋友，他們一直陪伴在我身邊，每一次在香港這邊，他們都讓我感覺到，彼此是真正互相在關心著，從以前是學生、單身的，無論發生什麼事，都會寫信給我，他們也大概知道我發生了什麼事，彼此一起往前進步的感覺，今（昨）天他們還在，當然還包括在現場第一次見面的許多新朋友！不管是老朋友還是新朋友，我都覺得很幸福，因為很多好聽的音樂，我們好不容易在同一個空間相遇，我今（昨）天會很投入的唱，希望你們可以把自己毫無保留的交出來，謝謝你們！」

一番充滿誠意的表白，也讓台下的樂迷投入了真心真意，在接下來的演唱中，跟LaLa多番的互動，好像演唱《你敢不敢》的時候，台下出現了亮麗的手機燈海，LaLa看到也一度哽咽，雙眼也變得水汪汪的。

LaLa的真性情早在網路上的《佳瑩之音》直播中可見一斑，在昨晚演唱會上，製作團隊也剪輯精華片段，不論破音、彈錯、錯key或吃滷味的場面，都一一送上，但LaLa笑這才是《佳瑩之音》的真諦。隨後她自彈自唱《心裡學》，再與樂手合作《在意這件事》、《VIP》、《Love》及《樹洞的聲音》多首作品，也彷彿將《佳瑩之音》來一次現場直播一樣，近距離的交流，也讓樂迷開心得合唱。

之後LaLa又分享這次在香港之行收穫，除遊覽維港看夜景以外，還品嘗很多美食，她笑道：「這幾天吃了燒鵝、魚蛋湯、凍檸茶、咖喱牛腩，還有豬仔包、菠蘿包！如果大家還有一些很私房的，自己覺得最棒的，可以Ig偷偷告訴我，因為在香港，很難不在意吃東西這回事。」

LaLa也分享有關製作新專輯事情，原來也跟香港有關，LaLa道：「9月初時候收到一首demo，非常有感覺，然後非常俐落的以最快的速度，寫完這首歌的歌詞。今（昨）天我非常的興奮，要在這裏第一次唱這首歌給你們聽，而且我請來了這首歌的作曲人！」

作曲人正是林家謙，2人在台上首度公開獻唱合寫的《遺失的靈魂》，這個驚喜震撼全場，全場尖叫聲震耳欲聾！唱完後，LaLa問家謙：「你寫的時候有沒有想著我？」家謙也坦白的問：「說實話嗎？」LaLa就問實情是怎樣，家謙表示：「這首歌是我之前寫下來，也是寫給一位台灣的歌手，所以我有告訴你這歌的音域，為什麼那麼寬，因為是男生的key，所以很難，但是你完全能夠驚馭，好厲害。」

LaLa也坦白說：「這個音域真的好寬，寬到好難唱，你下次可以寫比較好唱的歌給我聽嗎？」家謙也立即答應，LaLa知道後即開心道：「所以你會再寫歌給我聽了！」這個破天荒的組合，自然也讓樂迷引頸以待將來更多的合作。作為嘉賓，家謙也很有心思的為LaLa送上自己的周邊Tee，他解釋道：「我們的名字有點緣分，你叫LaLa，我叫Lamo，就是『喃嘸』，下次你可以叫我Lamo，會很親切，但是大家在街上不要這樣叫我，叫我家謙就可以。」全場爆笑。

唱過幾首熱爆金曲以後，氣氛一轉，LaLa送上節奏輕快的一系列歌曲，把現場氣氛炒得熾熱，之後的《灰色》、《一樣的月光》，令台上台下連結成為一體，氣氛也達至頂點。到了安歌部分，LaLa除演繹《不怕慶祝》和《懼高症》外，也首度在巡唱中演唱了林宥嘉的《浪費》，最後LaLa與台下大合唱《身騎白馬》後，演唱會也在一片感動的氛圍中結束。

（即時娛樂）